Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

Дарья Пшеничник
31 января 2026, 12:36обновлено 31 января, 18:37
159
Слово "гололід" не соответствует нормам украинского литературного языка.
Гололед
Слова "гололід" не существует в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Слово "гололід" является ненормативной калькой из русского языка
  • На украинском правильно говорить "ожеледиця"

Зимние месяцы традиционно приносят украинцам не только метели и мороз, но и скользкие дороги. В быту многие называют это явление "голольодом". Но языковеды напоминают, что такого слова в украинском литературном языке нет, пишет сайт PMG.

"Гололід" — это калька с русского "гололёд", которая закрепилась в разговорном употреблении, но не имеет официального статуса. Правильный термин — "ожеледиця". Именно так в словарях обозначается тонкий слой льда, покрывающий дороги и тротуары, превращая их в опасную скользкую поверхность.

Стоит различать и другие похожие понятия. Если речь идет о льду, который намерз на ветках, проводах или крышах в результате капель дождя или тумана, то это уже "обледенение". А вот скользкая поверхность под ногами - исключительно "ожеледиця".

Филологи отмечают, что украинский язык имеет богатый арсенал точных слов для описания природных явлений. Использование нормативной лексики не только сохраняет чистоту языка, но и помогает избежать путаницы.

Итак, когда зимой дороги покрывает лед, стоит помнить: это не "гололед", а гололед. И именно так правильно называть зимнюю опасность, которая подстерегает пешеходов и водителей.

Об источнике: PMG

PMG.ua — украинский новостной сайт, специализирующийся на актуальных новостях, аналитике и исследованиях в сферах экономики, финансов, бизнеса и технологий. На платформе публикуются новости о финансовых рынках, предпринимательстве, инвестициях и инновациях, а также специальные проекты, интервью и экспертные комментарии. Сайт ориентирован на профессионалов в сфере бизнеса, маркетинга и экономики.

