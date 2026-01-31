Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

Главное из новости:
- Слово "гололід" является ненормативной калькой из русского языка
- На украинском правильно говорить "ожеледиця"
Зимние месяцы традиционно приносят украинцам не только метели и мороз, но и скользкие дороги. В быту многие называют это явление "голольодом". Но языковеды напоминают, что такого слова в украинском литературном языке нет, пишет сайт PMG.
"Гололід" — это калька с русского "гололёд", которая закрепилась в разговорном употреблении, но не имеет официального статуса. Правильный термин — "ожеледиця". Именно так в словарях обозначается тонкий слой льда, покрывающий дороги и тротуары, превращая их в опасную скользкую поверхность.
Стоит различать и другие похожие понятия. Если речь идет о льду, который намерз на ветках, проводах или крышах в результате капель дождя или тумана, то это уже "обледенение". А вот скользкая поверхность под ногами - исключительно "ожеледиця".
Филологи отмечают, что украинский язык имеет богатый арсенал точных слов для описания природных явлений. Использование нормативной лексики не только сохраняет чистоту языка, но и помогает избежать путаницы.
Итак, когда зимой дороги покрывает лед, стоит помнить: это не "гололед", а гололед. И именно так правильно называть зимнюю опасность, которая подстерегает пешеходов и водителей.
