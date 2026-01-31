Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

Слово "гололід" не соответствует нормам украинского литературного языка.

https://glavred.info/culture/slovo-gololid-ce-kalka-z-rosiyskoji-yak-pravilno-nazivati-ce-yavishche-ukrajinskoyu-10736858.html Ссылка скопирована

Слова "гололід" не существует в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

видео дня

Слово "гололід" является ненормативной калькой из русского языка

На украинском правильно говорить "ожеледиця"

Зимние месяцы традиционно приносят украинцам не только метели и мороз, но и скользкие дороги. В быту многие называют это явление "голольодом". Но языковеды напоминают, что такого слова в украинском литературном языке нет, пишет сайт PMG.

"Гололід" — это калька с русского "гололёд", которая закрепилась в разговорном употреблении, но не имеет официального статуса. Правильный термин — "ожеледиця". Именно так в словарях обозначается тонкий слой льда, покрывающий дороги и тротуары, превращая их в опасную скользкую поверхность.

Стоит различать и другие похожие понятия. Если речь идет о льду, который намерз на ветках, проводах или крышах в результате капель дождя или тумана, то это уже "обледенение". А вот скользкая поверхность под ногами - исключительно "ожеледиця".

Филологи отмечают, что украинский язык имеет богатый арсенал точных слов для описания природных явлений. Использование нормативной лексики не только сохраняет чистоту языка, но и помогает избежать путаницы.

Итак, когда зимой дороги покрывает лед, стоит помнить: это не "гололед", а гололед. И именно так правильно называть зимнюю опасность, которая подстерегает пешеходов и водителей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: PMG PMG.ua — украинский новостной сайт, специализирующийся на актуальных новостях, аналитике и исследованиях в сферах экономики, финансов, бизнеса и технологий. На платформе публикуются новости о финансовых рынках, предпринимательстве, инвестициях и инновациях, а также специальные проекты, интервью и экспертные комментарии. Сайт ориентирован на профессионалов в сфере бизнеса, маркетинга и экономики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред