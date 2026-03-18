Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник

19 марта не рекомендуется носить порванную одежду и бездельничать, ведь это может лишить дома достатка и радости.

https://glavred.info/holidays/pochemu-19-marta-nelzya-nosit-porvannuyu-odezhdu-i-bezdelnichat-kakoy-prazdnik-10749809.html Ссылка скопирована

Какой 19 марта праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 19 марта

Что можно и нельзя делать 19 марта

Приметы 19 марта

В четверг, 19 марта, православные верующие чтят память святых мучеников Хризанта и Дарии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 марта

Хризант изначально был язычником, однако со временем принял христианство и стал глубоко верующим человеком. Его супруга Дария также отличалась искренней верой. Они жили в Италии, вели праведную жизнь, помогали нуждающимся - бедным, больным и обездоленным. Согласно преданию, супруги стремились не только сами следовать христианским заповедям, но и вдохновлять окружающих своим примером.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Во времена правления римского императора, когда христиане подвергались жестоким гонениям, Хризант и Дария отказались отречься от своей веры. За это их заключили под стражу и подвергли тяжёлым испытаниям. Несмотря на страдания, они остались непреклонны. По преданию, Хризант после заключения был казнён, а Дария, сохранив верность мужу и своей вере, также приняла мученическую смерть.

Приметы 19 марта

Ночью на небе не видно звезд - ждите потепления.

Ясное небо уже можно начинать сеять.

Снег может стать еще холоднее.

Что нельзя делать 19 марта

По народным приметам, в этот день не следует унывать, плакать или ссориться с родными - иначе весь год пройдет в печали и конфликтах. Также не рекомендуется носить порванную одежду и бездельничать, ведь это может лишить дома достатка и радости.

Что можно делать 19 марта

В православии 19 марта посвящен молитвам к святым Дарии и Хризанту. К ним обращаются как к небесным покровителям: просят сохранить любовь и верность в семье, здоровье для родных и помощь в воспитании детей. Этот день - возможность почувствовать духовную связь с семьей и оберегать домашнее благополучие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред