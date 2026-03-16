Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

По народным приметам 17 марта не подходит для финансовых операций и долговых обязательств - давать деньги или вещи в долг не рекомендуется.

Какой 17 марта праздник

Какой церковный праздник 17 марта

Что можно и нельзя делать 17 марта

Приметы 17 марта

Во вторник, 17 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Алексия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 марта

Будущий святой родился в благочестивой семье в Риме. С детства он воспитывался в христианских традициях и отличался особой кротостью, добротой и стремлением помогать другим. Хотя Алексий жил обычной жизнью и был женат, в его сердце постепенно укреплялось желание полностью посвятить себя служению Господу.

Согласно преданию, в день своей свадьбы он тайно решил посвятить жизнь Христу и выбрал путь строгого подвижничества. Чтобы не нарушать семейные обязанности и не причинять близким страданий, Алексий покинул родной дом и отправился странствовать, ведя жизнь молитвы, поста и духовного служения.

Вдали от родины он поселился в чужом городе и жил в бедности, скрывая своё происхождение. Святой избегал мирской славы и полностью посвятил себя молитве, помощи нуждающимся и духовным размышлениям.

Считается, что Алексий обладал даром пророчества и совершал чудеса. Многие люди рассказывали об исцелениях, духовной поддержке и наставлениях, которые получали благодаря святому. При этом сам он оставался крайне скромным человеком и никогда не стремился к известности.

Спустя годы, по Божьему промыслу, Алексий тайно вернулся в родной дом. Родные не узнали его, и он продолжал жить рядом с ними как простой странник, помогая семье и не раскрывая своей личности. Только незадолго до смерти святой открыл правду о себе, чем глубоко тронул своих близких.

Приметы 17 марта

Ясное солнечное небо - весна будет ранней и теплой.

Сильный ветер - ожидается поздняя весна или еще будут заморозки.

Снег в этот день еще близкие холода, а весна задержится.

Что нельзя делать 17 марта

По народным приметам этот день не подходит для финансовых операций и долговых обязательств - давать деньги или вещи в долг не рекомендуется. Особенно осторожными следует быть семьям с маленькими детьми: считается, что в этот день можно "отдать" их судьбу и лучше избегать рискованных решений.

Что можно делать 17 марта

В православной традиции 17 марта день посвящен святому Алексию. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите и поддержке: об исцелении от болезней, облегчении страхов перед жизненными испытаниями, покровительстве для обиженных, утешении для скорбных и помощи нуждающимся. Это день духовного очищения, молитвы и милосердия.

