Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 17 марта
- Что можно и нельзя делать 17 марта
- Приметы 17 марта
Во вторник, 17 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Алексия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 17 марта
Будущий святой родился в благочестивой семье в Риме. С детства он воспитывался в христианских традициях и отличался особой кротостью, добротой и стремлением помогать другим. Хотя Алексий жил обычной жизнью и был женат, в его сердце постепенно укреплялось желание полностью посвятить себя служению Господу.
Согласно преданию, в день своей свадьбы он тайно решил посвятить жизнь Христу и выбрал путь строгого подвижничества. Чтобы не нарушать семейные обязанности и не причинять близким страданий, Алексий покинул родной дом и отправился странствовать, ведя жизнь молитвы, поста и духовного служения.
Вдали от родины он поселился в чужом городе и жил в бедности, скрывая своё происхождение. Святой избегал мирской славы и полностью посвятил себя молитве, помощи нуждающимся и духовным размышлениям.
Считается, что Алексий обладал даром пророчества и совершал чудеса. Многие люди рассказывали об исцелениях, духовной поддержке и наставлениях, которые получали благодаря святому. При этом сам он оставался крайне скромным человеком и никогда не стремился к известности.
Спустя годы, по Божьему промыслу, Алексий тайно вернулся в родной дом. Родные не узнали его, и он продолжал жить рядом с ними как простой странник, помогая семье и не раскрывая своей личности. Только незадолго до смерти святой открыл правду о себе, чем глубоко тронул своих близких.
Приметы 17 марта
- Ясное солнечное небо - весна будет ранней и теплой.
- Сильный ветер - ожидается поздняя весна или еще будут заморозки.
- Снег в этот день еще близкие холода, а весна задержится.
Что нельзя делать 17 марта
По народным приметам этот день не подходит для финансовых операций и долговых обязательств - давать деньги или вещи в долг не рекомендуется. Особенно осторожными следует быть семьям с маленькими детьми: считается, что в этот день можно "отдать" их судьбу и лучше избегать рискованных решений.
Что можно делать 17 марта
В православной традиции 17 марта день посвящен святому Алексию. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите и поддержке: об исцелении от болезней, облегчении страхов перед жизненными испытаниями, покровительстве для обиженных, утешении для скорбных и помощи нуждающимся. Это день духовного очищения, молитвы и милосердия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред