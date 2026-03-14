Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

15 марта следует быть осторожными во время прогулок в лесу, ведь по поверьям начинаются так называемые "волчьи свадьбы".

В воскресенье, 15 марта, в православном календаре совершается память святых мучеников Агапия и шестерых его сподвижников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 марта

Во второй половине III - начале IV века христианская община Палестины, как и весь Римский мир, переживала один из самых жестоких периодов гонений. По указу императора Диоклетиана (284-305) все, кто отказывался приносить жертвы языческим богам и открыто исповедовал веру в Иисуса Христа, подвергались жестоким пыткам и казням.

Именно в это время произошёл подвиг, ставший символом мужества, глубокой веры и полной самоотдачи Богу.

Группа юношей - Тимолаус, Дионисий, Ромул, Александр, Плеcий и ещё один Александр (в некоторых источниках имена могут различаться) - были совсем молоды, когда в городе Кесария Палестинская стали свидетелями страданий христиан, терпевших мучения за свою веру. Видя, с каким спокойствием и стойкостью верующие переносили испытания, они сами загорелись желанием разделить их подвиг и засвидетельствовать преданность Христу.

Чтобы показать серьёзность своего решения, юноши связали себе руки за спиной и добровольно пришли к правителю провинции Урубана, открыто заявив: "Мы тоже христиане". За это признание их сразу заключили в темницу.

Позже к ним присоединился уважаемый христианин по имени Агапий. Он уже ранее пережил гонения и страдания за веру, однако остался твёрд в своей преданности Христу. Вместе с юношами он проявил непоколебимую стойкость даже перед угрозой жестоких пыток.

Заключённых вместе с Агапием подвергли тяжёлым мучениям: одних бросили на растерзание диким зверям, других сожгли заживо или казнили через отсечение головы. Несмотря на страдания и смертельную угрозу, никто из них не отрёкся от своей веры. Так они завершили свой земной путь мученической смертью и, по христианскому верованию, приняли венец победы во Христе.

Приметы 15 марта

Снег 15 марта - если идет снег, то весна будет поздней, холодной и затяжной.

Солнце с утра ясное - ждите теплую и раннюю весну; хороший урожай ожидается, если ясный и тихий день.

Ветер с севера - предвещает холодную весну; ветер с востока или юга - теплую.

Что нельзя делать 15 марта

В этот день следует быть особенно осторожными, особенно во время прогулок в лесу, ведь по поверьям начинаются так называемые "волчьи свадьбы". В то же время существует интересная примета: если сегодня дорогу перейдет черный кот, это считается признаком будущего благосостояния и материального благосостояния.

Что можно делать 15 марта

В православии этот день посвящен празднованию великомучеников. Верующие обращаются с молитвами, прося их покровительства и моления перед Богом за близких и родных людей.

