"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

Руслан Иваненко
28 апреля 2026, 18:30
Российские войска активизируют наступательные действия по всей линии фронта, несмотря на растущие потери и проблемы с пополнением личного состава.
Военные фиксируют расширение "килзоны" на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • РФ активизировала наступление по фронту
  • DeepState зафиксировал продвижение в Донецкой и Харьковской областях
  • Украина строит новую линию обороны от Киевской области до Сум

Ситуация на фронте остается сложной из-за активизации российских наступательных действий почти по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что, несмотря на интенсивность атак, Силы обороны удерживают позиции благодаря планированию, инновационным подходам и применению вооружения.

"В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Также Сырский отметил, что удары по российским производственным объектам ослабляют возможности противника.

"Противник уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", — подытожил он.

Покровское направление

Командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет в интервью "Радио Свобода" сообщил, что Силы обороны смогли остановить наиболее активную фазу наступления российских войск.

По его словам, сейчас продолжается укрепление оборонных возможностей и подготовка условий для возможного контрнаступления.

Ключевой проблемой он назвал ротацию личного состава:

"Нужно заменить тех людей, которые сидят по 200 дней на позициях. Это влияет на стойкость обороны пехотинца. Также — выставить дополнительные позиции", — отметил он.

Покровск / Инфографика: Главред

В то же время комбриг подчеркнул нехватку личного состава для новых позиций. Он также заявил о случаях самовольного оставления части.

"Личный состав, который есть в армии, не выполнял задачи, потому что он "мигрировал" от батальона резерва к батальону резерва в ожидании перевода в желаемую часть. Это приводило к тому, что людей фактически не было ни у кого — они как бы есть, но их нет", — пояснил он.

"Килзона" на фронте растет

Заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире"День.Live" заявил, что так называемая "килзона" на фронте уже достигает 10–20 километров и продолжает расширяться.

"Килзона будет увеличиваться, там ничего живого скоро не останется вообще", — сказал он.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По его словам, из-за плотного минирования и дронов передвижение в этой зоне практически невозможно. Он также предположил, что зона поражения может увеличиться до 40 км в тыл.

Продвижение РФ в Донецкой и Харьковской областях

Аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий 27–28 апреля, зафиксировав продвижение российских войск.

В частности, оккупанты расширили контроль на Покровском направлении вблизи Покровска и Мирнограда, а также продвинулись возле Петропавловки на Купянском направлении.

Также сообщается о продвижении в направлении Константиновки со стороны села Ступочки.

Мирноград / Инфографика: Главред

Украина строит масштабную линию обороны

Начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко, заявил в комментарии "Укринформ", что Украина создает новую линию обороны от Киевского водохранилища до Сум.

Сумы / Инфографика: Главред

По его словам, Сумы уже превратились в мощный оборонительный узел.

"За короткий период удалось подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", — сказал Сиротенко.

Он добавил, что оборонительная линия должна предотвратить прорыв с северного направления и создание буферных зон.

Также рассматривается развитие подземной военной инфраструктуры:

"На сегодняшний день речь идет не только о прифронтовых 20 км. А это уже идет на расстояние до 100 км. Основные логистические пути и пути передвижения не только военных колонн, но и вообще государственной логистики. И я думаю, что скоро, через очень короткий промежуток времени, будут говорить и о таких туннелях, как подземные туннели, которые у нас используются войсками для обеспечения логистических выходов на позиции, эвакуации раненых и прочего", — рассказал он.

Есть ли угроза наступления на Киев

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что на данный момент нет оснований говорить об угрозе наступления на Киев.

"Не стоит манипулировать словами о линиях обороны, которые были озвучены военными, потому что они должны быть. Но это не означает, что у врага здесь и сейчас есть силы для наступления на столицу. Желания врага известны — оккупация всей Украины. Но желания не равны возможностям. Мы сейчас сильны", — добавил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

О личности: Александр Сырский

Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

