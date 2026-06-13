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Почему пионерам в СССР строго запрещалось пожимать руку взрослым: неожиданная причина

Дарья Пшеничник
13 июня 2026, 04:41
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Запрет действовал повсеместно — подавать руку не полагалось ни сверстникам, ни взрослым, ни даже высокопоставленным чиновникам
Почему пионерам в СССР строго запрещалось пожимать руку взрослым: неожиданная причина
Советские пионеры / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, журнал "Советское фото"

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему в СССР пионеры не могли пожать руку взрослым
  • Когда этот запрет все же отменили

Пионерская организация в СССР требовала от детей не только дисциплины, но и строгого соблюдения правил личной гигиены. Одним из таких правил был полный запрет на рукопожатия — жест, который в советской пионерской организации считался нежелательным и даже вредным, пишет Oboz.ua.

Почему пионерам запрещали пожимать руки

Запрет действовал без исключений: пионер не имел права подавать руку ни друзьям, ни учителям, ни даже высокопоставленным чиновникам. Это было частью воспитательной системы, которая должна была формировать "человека нового типа" — дисциплинированного, сознательного и внимательного к санитарным нормам.

В 1926 году журнал "Советское фото" опубликовал снимок, ставший символом этой практики. На снимке председатель Совнаркома Алексей Рыков протягивает руку юному пионеру, но мальчик, опустив взгляд, не отвечает на жест.

Подпись объясняла, что ребенок не нарушает устав, даже если перед ним — глава государства. Такое поведение считалось образцом правильного воспитания.

Как приветствовались вместо рукопожатия

Пионеры использовали специальный салют: поднятая над головой рука символизировала приоритет коллектива над личными интересами. К жесту добавлялось и словесное обращение — "Будь готов!" и ответ "Всегда готов!". Именно такое приветствие закрепилось как официальная норма.

Санитарные мотивы запрета

Отказ от физического контакта рук имел и практическую основу. В 1920–1930-х годах в СССР были распространены инфекционные болезни, в частности брюшной тиф. Детей сознательно приучали избегать лишних прикосновений, чтобы снизить риски заражения.

Поэтому нежелание пожать руку не воспринималось как грубость — это было соблюдением санитарных правил в сложных эпидемиологических условиях.

Когда правило начало исчезать

По свидетельствам бывших пионеров, в 1970-х годах запрет фактически утратил актуальность. В быту дети уже могли пожимать руки, хотя официально традиция приветствия оставалась неизменной. Формально именно он считался единственно правильным способом приветствия в пионерской организации.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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