Почему в СССР были популярны столовые: раскрыт хитрый замысел советских властей

Советская власть хотела устранить все препятствия на пути к построению коммунизма, но что-то пошло не так.

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Правда о столовых в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему в СССР массово строили столовые

Почему в столовых качественно кормили не всех

В Советском Союзе столовые были массовым явлением. Их строили повсеместно, потому что так хотела власть, чтобы люди не отвлекались лишний раз на мысли о приготовлении еды дома.

Главред узнал, что об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский исполнитель и блогер Tumazar.

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Он объяснил, что в новостройках времен СССР специально делали очень маленькие кухни, чтобы готовить на них было неудобно. Также в прошлом остались и рестораны, и кафе.

Поэтому советскому человеку не оставалось ничего другого, как идти есть в столовую. При этом в столовых кормили не самой лучшей едой. Вкусные блюда доставались разве что тем, кто работал на высших должностях.

"Лучше всего кормили инженеров: на белых скатертях, с цветами и музыкой. Питание служащих, если они не занимали руководящие должности, шло по остаточному принципу. А рабочих хорошо кормили только ударников, то есть тех, кто выполнял план", — пояснил блогер.

Смотрите видео о столовых в СССР:

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О персоне: TUMAZAR TUMAZAR (настоящее имя — Назар Туманик ) — украинский музыкант и популярный блогер , который приобрел известность благодаря нестандартным урокам английского языка в TikTok . В этой социальной сети на него подписаны более 450 тысяч пользователей.

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