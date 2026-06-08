Почему в СССР были популярны столовые: раскрыт хитрый замысел советских властей

Вы узнаете:
- Почему в СССР массово строили столовые
- Почему в столовых качественно кормили не всех
В Советском Союзе столовые были массовым явлением. Их строили повсеместно, потому что так хотела власть, чтобы люди не отвлекались лишний раз на мысли о приготовлении еды дома.
Главред узнал, что об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский исполнитель и блогер Tumazar.
Он объяснил, что в новостройках времен СССР специально делали очень маленькие кухни, чтобы готовить на них было неудобно. Также в прошлом остались и рестораны, и кафе.
Поэтому советскому человеку не оставалось ничего другого, как идти есть в столовую. При этом в столовых кормили не самой лучшей едой. Вкусные блюда доставались разве что тем, кто работал на высших должностях.
"Лучше всего кормили инженеров: на белых скатертях, с цветами и музыкой. Питание служащих, если они не занимали руководящие должности, шло по остаточному принципу. А рабочих хорошо кормили только ударников, то есть тех, кто выполнял план", — пояснил блогер.
Смотрите видео о столовых в СССР:
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О персоне: TUMAZAR
TUMAZAR (настоящее имя — Назар Туманик) — украинский музыкант и популярный блогер, который приобрел известность благодаря нестандартным урокам английского языка в TikTok. В этой социальной сети на него подписаны более 450 тысяч пользователей.
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