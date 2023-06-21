Их готовили в школьных столовых СССР: рецепт самых изысканных и сочных котлет

Вкусные и сочные котлеты в СССР любили все. Такой рецепт котлет из советских времен расскажем сегодня.
Сочные и нежные котлеты получались без грамма мяса. Всего несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.
Такие гречаники уплетут все, и взрослые, и дети. Стоит один раз приготовить, и все будут просить еще.
Как готовить котлеты без мяса - рецепт самый простой
Вам понадобится:
- Гречка - 300 гр
- Лук - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Морковка - 1 шт
- Панировочные сухари
Отварить гречку до готовности, добавить немного сливочного масла и остудить.
В гречку разбить 3 яйца, немного посолить и блендером сделать "фарш" на гречаники.
Лук почистить и мелко порезать.
Морковку почистить, натереть на крупной терке.
Обжарить лук и морковку до готовности и добавить к гречке.
Вновь перебить все блендером.
Сформировать руками котлету, обвалять в панировочных сухарях и жарить до золотистой корочки котлеты из гречки, как в школьной столовой СССР.
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