Их готовили в школьных столовых СССР: рецепт самых изысканных и сочных котлет

Самые вкусные блюда из советских времен. Бюджетный рецепт котлеты из гречки.

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Котлеты из СССЫ рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкусные и сочные котлеты в СССР любили все. Такой рецепт котлет из советских времен расскажем сегодня.

Сочные и нежные котлеты получались без грамма мяса. Всего несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.

Такие гречаники уплетут все, и взрослые, и дети. Стоит один раз приготовить, и все будут просить еще.

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Как готовить котлеты без мяса - рецепт самый простой

Вам понадобится:

Гречка - 300 гр

Лук - 2 шт

Яйца - 3 шт

Морковка - 1 шт

Панировочные сухари

Отварить гречку до готовности, добавить немного сливочного масла и остудить.

В гречку разбить 3 яйца, немного посолить и блендером сделать "фарш" на гречаники.

Лук почистить и мелко порезать.

Морковку почистить, натереть на крупной терке.

Обжарить лук и морковку до готовности и добавить к гречке.

Как готовить котлеты из гречки рецепт / Коллаж Главред, фото instagram/pp_polezno_pp

Вновь перебить все блендером.

Сформировать руками котлету, обвалять в панировочных сухарях и жарить до золотистой корочки котлеты из гречки, как в школьной столовой СССР.

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