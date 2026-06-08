Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

Хранение продуктов в холодильнике требует соблюдения важного правила.

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Температура в холодильнике у задней панели часто опускается до точки замерзания / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Главное:

Неправильное размещение еды на полках меняет ее вкус и текстуру

Близость к источнику холода вызывает порчу готовых соусов и супов

Полное заполнение полок заметно повышает расход электроэнергии

Многие уверены, что для хранения продуктов достаточно просто поставить их в холодильник и поддерживать нужную температуру. Однако не менее важную роль играет то, как расположены продукты на полках. Неправильное размещение может привести к тому, что еда быстрее потеряет свежесть, изменит вкус или даже начнет портиться раньше срока.

Главред разобрался, как правильно разложить продукты в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и безопасными для употребления.

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Где самое холодное место в холодильнике - вверху или внизу

Одно из самых холодных мест холодильника - это его задняя стенка, пишет nlc.hu.

В большинстве традиционных холодильников холодный воздух циркулирует внутри или вблизи задней стенки прибора. В результате температура воздуха у задней стенки обычно ниже, чем перед полками.

В некоторых современных холодильниках, охлаждение осуществляется более равномерно, но даже при этом могут возникать небольшие перепады температуры. Эта проблема особенно заметна, когда продукты или контейнеры для хранения находятся в непосредственном контакте с задней стенкой.

В этом случае часть продуктов может подвергнуться воздействию низкой температуры, близкой к точке замерзания. Для некоторых продуктов этого достаточно, чтобы вызвать частичное замерзание.

Причем не всегда будет заметно, что продукт заморожен. Зачастую на поверхности появляются лишь мелкие кристаллы льда либо какой-либо участок становится тверже. Например, лист салата становится прозрачным, помидор затвердевает с одной стороны или меняется текстура сметаны. К тому времени, как еда окажется на столе, лед уже растает, и определить причину проблемы будет сложно.

Однако конечный результат часто один и тот же: текстура ухудшается, удовольствие от употребления снижается, а продукты становятся менее свежими.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Какие продукты нельзя хранить возле задней стенки холодильника

Овощи и фрукты особенно чувствительны к температуре. Овощи и фрукты с высоким содержанием воды плохо переносят частичную заморозку. Вода в клетках помидоров, огурцов, перца или салата может замерзнуть и затем повредить растительную ткань во время оттаивания. Это может привести к тому, что продукты станут мягкими, водянистыми или разваренными.

Салат, хранящийся в холодильнике, за ночь может стать вялым и скользким. Это происходит не всегда из-за того, что салат испортился. На самом деле причина может быть в чрезмерном охлаждении.

Молочные продукты (молоко, йогурт, кефир или сметана) также не любят слишком холодную среду. Текстура молочных продуктов чувствительна к колебаниям температуры. Если их частично заморозить, а затем разморозить, их текстура может стать более зернистой или комковатой. В некоторых продуктах также может происходить расслоение воды и жира.

Хотя во многих случаях такие продукты по-прежнему можно употреблять в пищу, их вкус и текстура уже не будут такими, какими были изначально.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Эксперты говорят, что риску подвергаются не только сырые ингредиенты. Консервированные готовые блюда, супы и гарниры также могут испортиться при хранении в слишком низких температурах.

Частичная заморозка и размораживание могут изменить консистенцию соусов, текстуру приготовленных овощей или содержание влаги в мясе. Ранее вкусное блюдо может стать менее аппетитным при повторном разогреве. Это особенно актуально для продуктов кремообразной, сладкой консистенции или с высоким содержанием воды.

Как правильно хранить продукты в холодильнике по полкам

Правильное расстояние между продуктами в холодильнике крайне важно для обеспечения циркуляции воздуха. Холодный воздух должен свободно циркулировать внутри него.

Если полностью заполнить полки и придвинуть все коробки к задней стенке, циркуляция воздуха может быть затруднена. Это может привести к переохлаждению одних зон и повышению температуры в других.

Недостаточная циркуляция воздуха также может увеличить энергопотребление холодильника, поскольку прибору приходится работать с большей нагрузкой для поддержания равномерной температуры.

Эксперты рекомендуют оставлять несколько сантиметров зазора между продуктами и задней стенкой холодильника. Этого должно быть достаточно для правильной циркуляции холодного воздуха, а также для предотвращения прямого контакта продуктов с самыми холодными поверхностями.

Регулярная перестановка и удаление ненужных упаковок помогут более эффективно использовать доступное пространство, не придвигая продукты к стенкам холодильника.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, какие четыре продукта нельзя хранить в холодильнике и что нельзя ставить на дверцу холодильника.

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