Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

Анна Ярославская
8 июня 2026, 12:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Хранение продуктов в холодильнике требует соблюдения важного правила.
Холодильник
Температура в холодильнике у задней панели часто опускается до точки замерзания / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Главное:

  • Неправильное размещение еды на полках меняет ее вкус и текстуру
  • Близость к источнику холода вызывает порчу готовых соусов и супов
  • Полное заполнение полок заметно повышает расход электроэнергии

Многие уверены, что для хранения продуктов достаточно просто поставить их в холодильник и поддерживать нужную температуру. Однако не менее важную роль играет то, как расположены продукты на полках. Неправильное размещение может привести к тому, что еда быстрее потеряет свежесть, изменит вкус или даже начнет портиться раньше срока.

Главред разобрался, как правильно разложить продукты в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и безопасными для употребления.

видео дня

Где самое холодное место в холодильнике - вверху или внизу

Одно из самых холодных мест холодильника - это его задняя стенка, пишет nlc.hu.

В большинстве традиционных холодильников холодный воздух циркулирует внутри или вблизи задней стенки прибора. В результате температура воздуха у задней стенки обычно ниже, чем перед полками.

В некоторых современных холодильниках, охлаждение осуществляется более равномерно, но даже при этом могут возникать небольшие перепады температуры. Эта проблема особенно заметна, когда продукты или контейнеры для хранения находятся в непосредственном контакте с задней стенкой.

В этом случае часть продуктов может подвергнуться воздействию низкой температуры, близкой к точке замерзания. Для некоторых продуктов этого достаточно, чтобы вызвать частичное замерзание.

Причем не всегда будет заметно, что продукт заморожен. Зачастую на поверхности появляются лишь мелкие кристаллы льда либо какой-либо участок становится тверже. Например, лист салата становится прозрачным, помидор затвердевает с одной стороны или меняется текстура сметаны. К тому времени, как еда окажется на столе, лед уже растает, и определить причину проблемы будет сложно.

Однако конечный результат часто один и тот же: текстура ухудшается, удовольствие от употребления снижается, а продукты становятся менее свежими.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Какие продукты нельзя хранить возле задней стенки холодильника

Овощи и фрукты особенно чувствительны к температуре. Овощи и фрукты с высоким содержанием воды плохо переносят частичную заморозку. Вода в клетках помидоров, огурцов, перца или салата может замерзнуть и затем повредить растительную ткань во время оттаивания. Это может привести к тому, что продукты станут мягкими, водянистыми или разваренными.

Салат, хранящийся в холодильнике, за ночь может стать вялым и скользким. Это происходит не всегда из-за того, что салат испортился. На самом деле причина может быть в чрезмерном охлаждении.

Молочные продукты (молоко, йогурт, кефир или сметана) также не любят слишком холодную среду. Текстура молочных продуктов чувствительна к колебаниям температуры. Если их частично заморозить, а затем разморозить, их текстура может стать более зернистой или комковатой. В некоторых продуктах также может происходить расслоение воды и жира.

Хотя во многих случаях такие продукты по-прежнему можно употреблять в пищу, их вкус и текстура уже не будут такими, какими были изначально.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Эксперты говорят, что риску подвергаются не только сырые ингредиенты. Консервированные готовые блюда, супы и гарниры также могут испортиться при хранении в слишком низких температурах.

Частичная заморозка и размораживание могут изменить консистенцию соусов, текстуру приготовленных овощей или содержание влаги в мясе. Ранее вкусное блюдо может стать менее аппетитным при повторном разогреве. Это особенно актуально для продуктов кремообразной, сладкой консистенции или с высоким содержанием воды.

Как правильно хранить продукты в холодильнике по полкам

Правильное расстояние между продуктами в холодильнике крайне важно для обеспечения циркуляции воздуха. Холодный воздух должен свободно циркулировать внутри него.

Если полностью заполнить полки и придвинуть все коробки к задней стенке, циркуляция воздуха может быть затруднена. Это может привести к переохлаждению одних зон и повышению температуры в других.

Недостаточная циркуляция воздуха также может увеличить энергопотребление холодильника, поскольку прибору приходится работать с большей нагрузкой для поддержания равномерной температуры.

Эксперты рекомендуют оставлять несколько сантиметров зазора между продуктами и задней стенкой холодильника. Этого должно быть достаточно для правильной циркуляции холодного воздуха, а также для предотвращения прямого контакта продуктов с самыми холодными поверхностями.

Регулярная перестановка и удаление ненужных упаковок помогут более эффективно использовать доступное пространство, не придвигая продукты к стенкам холодильника.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки
Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, какие четыре продукта нельзя хранить в холодильнике и что нельзя ставить на дверцу холодильника.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) — это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек — колоссальный показатель). На Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг издает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu было классическим женским медиа (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

Слоган сайта — "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
холодильник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:08Синоптик
Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФ

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФ

10:17Украина
РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

09:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Последние новости

12:09

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

11:56

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

11:08

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:02

Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много водыВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
11:02

"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сынаВидео

10:17

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФФото

09:54

Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

09:46

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненыеФото

Реклама
09:27

Неделя абсолютных счастливчиков: 5 знаков зодиака, которым повезет с 8 по 14 июня

08:55

"Шахед" попал в хаб "Укрпочты": возник пожар, часть посылок уничтоженаФото

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

08:42

Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

07:57

Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

07:05

Визит Абрамовича в Киев: Зеленский раскрыл тайную цель олигархаФото

06:23

Памятник Булгакову стал вопросом безопасности: Казанский объяснил почемумнение

05:55

"Готова использовать ребенка": Меган Маркл бросила вызов Кейт Миддлтон

05:10

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Реклама
04:41

Настоящие сокровища СССР: какие привычные сейчас вещи очень ценились в советские времена

03:40

Только прямое подключение: какие 5 устройств "не дружат" с USB-хабами

03:11

Вместо русского "вешают лапшу": какое украинское выражение звучит лучше всего

02:22

Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

01:23

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

00:25

Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожайВидео

07 июня, воскресенье
22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

20:22

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:01

Странный дорожный знак со стрелками смущает водителей: что он значит

19:49

Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

19:07

В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

18:18

Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

18:05

Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулуВидео

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

Реклама
17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

16:55

"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощьВидео

16:19

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:05

Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историкаВидео

16:00

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, деталиФото

15:53

Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

15:37

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026Видео

15:35

Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

15:12

Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

15:11

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять