Ряд овощей и фруктов плохо реагирует на низкие температуры, а дверца — самое нестабильное место по температуре.

https://glavred.info/life/glavnye-oshibki-dopuskaet-bolshinstvo-produkty-kotorye-ubivaet-holodilnik-10730597.html Ссылка скопирована

Раскрыты главные правила пользования холодильником / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что лучше не убирать в холодильник

Продукты, которые холод не любят

Что нельзя ставить на дверцу холодильника

Холод полезен далеко не для всех продуктов. Некоторые из них в холодильнике теряют вкус, аромат и даже портятся быстрее, чем при хранении при комнатной температуре.

Понимание этих нюансов помогает дольше сохранять продукты свежими и не перегружать холодильник тем, чему там не место, пишет Главред.

видео дня

Что лучше не убирать в холодильник

Ряд овощей и фруктов плохо реагирует на низкие температуры. Авокадо, сладкий перец, лук и картофель в холоде теряют текстуру и вкус. Гораздо лучше они чувствуют себя в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом месте. В то же время такие продукты, как брокколи, цветная капуста, грибы, шпинат и спаржа, наоборот, дольше сохраняют свежесть именно в холодильнике.

Продукты, которые холод не любят

Тропические фрукты, дыни, баклажаны и многие привычные нам яблоки не выигрывают от хранения при низких температурах. Зелень без правильной упаковки быстро вянет, а грибы лучше держать не в основном отсеке, а в специально предназначенной зоне. Шоколад, хлеб и кофе тоже не стоит охлаждать: холод портит их вкус, текстуру и аромат.

Где хранить "проблемные" продукты

Картофель, лук, чеснок и кабачки оптимально хранить в кладовой или кухонном шкафу, избегая полиэтиленовых пакетов. Пластик удерживает влагу, из-за чего продукты быстрее гниют и плесневеют.

/ Главред

Что нельзя ставить на дверцу холодильника

Дверца — самое нестабильное место по температуре. Мясо, молочные продукты и другие скоропортящиеся продукты там быстро теряют свежесть. Это пространство лучше оставить для соусов, напитков и приправ. Овощи и фрукты стоит размещать в специальных ящиках, где поддерживается подходящий уровень влажности.

Грамотное распределение продуктов не только продлевает их срок хранения, но и делает холодильник действительно эффективным помощником на кухне.

Главное правило для холодильника

Дверца холодильника многим кажется универсальным местом для хранения продуктов, однако именно здесь температура меняется сильнее всего. Специалисты выделили десять продуктов, которым категорически не подходит такое хранение: в этих условиях они быстрее теряют свежесть и могут стать благоприятной средой для размножения бактерий.

Смотрите видео - как избавиться от неприятного запаха в холодильнике:

Эксперт по бытовым лайфхакам Виктория Щелко на канале Киев24 поделилась практическими советами о том, как без лишних усилий и за короткое время устранить неприятный запах в холодильнике.

Она объяснила, какие простые действия и подручные средства помогают эффективно нейтрализовать источники запаха, сохранить свежесть продуктов и поддерживать чистоту внутри холодильника без использования агрессивной химии.

Ранее Главред писал о том, какие продукты не нужно хранить в холодильнике во время праздников. Как освободить место в холодильнике, и одновременно сохранить свежесть праздничных блюд.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько можно хранить салаты в холодильнике. В течение какого времени безопасно хранить новогодние салаты в холодильнике.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев" YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев" - это официальная онлайн-платформа столичного телеканала, освещающая жизнь Киева и актуальные события города. На канале регулярно выходят новости, репортажи, аналитика и прямые трансляции важных событий. Контент направлен на оперативное информирование киевлян о городских инициативах, транспорте, ситуации с безопасностью, культурных событиях и решениях городских властей. Канал также активно работает во время военного положения, публикуя эфиры и включения о ситуации в столице. "КИЕВ24" ведет информационный марафон, совмещая YouTube, сайт и телеграмм-канал для более широкого охвата аудитории. Это один из главных медиаресурсов, специализирующийся именно на столичной тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред