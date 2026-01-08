Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильник

Алексей Тесля
8 января 2026, 17:54
96
Ряд овощей и фруктов плохо реагирует на низкие температуры, а дверца — самое нестабильное место по температуре.
холодильник
Раскрыты главные правила пользования холодильником / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что лучше не убирать в холодильник
  • Продукты, которые холод не любят
  • Что нельзя ставить на дверцу холодильника

Холод полезен далеко не для всех продуктов. Некоторые из них в холодильнике теряют вкус, аромат и даже портятся быстрее, чем при хранении при комнатной температуре.

Понимание этих нюансов помогает дольше сохранять продукты свежими и не перегружать холодильник тем, чему там не место, пишет Главред.

видео дня

Что лучше не убирать в холодильник

Ряд овощей и фруктов плохо реагирует на низкие температуры. Авокадо, сладкий перец, лук и картофель в холоде теряют текстуру и вкус. Гораздо лучше они чувствуют себя в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом месте. В то же время такие продукты, как брокколи, цветная капуста, грибы, шпинат и спаржа, наоборот, дольше сохраняют свежесть именно в холодильнике.

Продукты, которые холод не любят

Тропические фрукты, дыни, баклажаны и многие привычные нам яблоки не выигрывают от хранения при низких температурах. Зелень без правильной упаковки быстро вянет, а грибы лучше держать не в основном отсеке, а в специально предназначенной зоне. Шоколад, хлеб и кофе тоже не стоит охлаждать: холод портит их вкус, текстуру и аромат.

Где хранить "проблемные" продукты

Картофель, лук, чеснок и кабачки оптимально хранить в кладовой или кухонном шкафу, избегая полиэтиленовых пакетов. Пластик удерживает влагу, из-за чего продукты быстрее гниют и плесневеют.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
/ Главред

Что нельзя ставить на дверцу холодильника

Дверца — самое нестабильное место по температуре. Мясо, молочные продукты и другие скоропортящиеся продукты там быстро теряют свежесть. Это пространство лучше оставить для соусов, напитков и приправ. Овощи и фрукты стоит размещать в специальных ящиках, где поддерживается подходящий уровень влажности.

Грамотное распределение продуктов не только продлевает их срок хранения, но и делает холодильник действительно эффективным помощником на кухне.

Главное правило для холодильника

Дверца холодильника многим кажется универсальным местом для хранения продуктов, однако именно здесь температура меняется сильнее всего. Специалисты выделили десять продуктов, которым категорически не подходит такое хранение: в этих условиях они быстрее теряют свежесть и могут стать благоприятной средой для размножения бактерий.

Смотрите видео - как избавиться от неприятного запаха в холодильнике:

Эксперт по бытовым лайфхакам Виктория Щелко на канале Киев24 поделилась практическими советами о том, как без лишних усилий и за короткое время устранить неприятный запах в холодильнике.

Она объяснила, какие простые действия и подручные средства помогают эффективно нейтрализовать источники запаха, сохранить свежесть продуктов и поддерживать чистоту внутри холодильника без использования агрессивной химии.

Ранее Главред писал о том, какие продукты не нужно хранить в холодильнике во время праздников. Как освободить место в холодильнике, и одновременно сохранить свежесть праздничных блюд.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько можно хранить салаты в холодильнике. В течение какого времени безопасно хранить новогодние салаты в холодильнике.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев"

YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев" - это официальная онлайн-платформа столичного телеканала, освещающая жизнь Киева и актуальные события города. На канале регулярно выходят новости, репортажи, аналитика и прямые трансляции важных событий. Контент направлен на оперативное информирование киевлян о городских инициативах, транспорте, ситуации с безопасностью, культурных событиях и решениях городских властей. Канал также активно работает во время военного положения, публикуя эфиры и включения о ситуации в столице. "КИЕВ24" ведет информационный марафон, совмещая YouTube, сайт и телеграмм-канал для более широкого охвата аудитории. Это один из главных медиаресурсов, специализирующийся именно на столичной тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие

18:46Украина
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:32Война
Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Последние новости

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улиц

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Реклама
18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

Реклама
16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

15:43

Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

15:38

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжатьВидео

15:24

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясаетВидео

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

Реклама
12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

Новости Украины
МобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять