Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

Праздничные застолья трудно представить без большого количества различных салатов. Их нередко готовят заранее, чтобы в день праздника не тратить время на кухне, а после застолья они еще несколько дней стоят в холодильнике. Однако салат имеет свой срок годности, и его превышение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом пишет Onet.

Сколько дней можно есть салат с майонезом

Классические салаты с майонезом рекомендуем употребить в течение 2-3 дней после приготовления. После этого времени риск пищевого отравления возрастает, даже если блюдо на первый взгляд выглядит и пахнет нормально.

Майонез в сочетании с вареными овощами создает благоприятную среду для микроорганизмов, а влажная консистенция только ускоряет процесс порчи. Если салат несколько часов простоял на столе, его следует съесть в тот же день - повторное хранение уже опасно.

Как правильно хранить заправленный салат

Чтобы салат оставался свежим дольше, его нужно держать в холодильнике при температуре не выше 4°C. Рекомендуем использовать герметичные контейнеры, а не миски, накрытые фольгой или тарелкой. Также важно не смешивать новые порции со старыми и всегда брать салат чистой ложкой, чтобы избежать дополнительного загрязнения.

Как продлить срок хранения салата

Чтобы ловче сохранить салат свежим, рекомендуем добавлять вареные яйца, лук и майонез непосредственно перед подачей. Основа из овощей или мяса в таком случае будет храниться дольше, а вкус останется свежим. Это особенно удобно, если вы готовите блюдо заранее и хотите, чтобы оно выглядело аппетитно в нужный момент.

