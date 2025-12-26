От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

Рецепт очень вкусного салата с ананасом и курицей.

Рецепт салата с курицей и ананасом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие люди любят сочетание ананаса и курицы в пицце. Выяснилось, что эти два продукта можно использовать и для приготовления очень интересного и невероятно вкусного салата.

Главред узнал, что салат с курицей и ананасом может стать настоящей звездой праздничного стола на Новый год 2026. Его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Екатерина.

Новогодний салат с ананасом - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Консервированные ананасы 1 банка

Твердый сыр 70-90 г

Яйца 4 шт.

Майонез

Соль

Орехи

Куриное филе отвариваем и нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем куски курицы в форму, подсаливаем и покрываем сеточкой из майонеза. Далее нарезаем ананасы на кубики и выкладываем их поверх курицы.

Снова выкладываем слой майонеза, за ним натертый твердый сыр и снова майонез. Следующим шагом варим и натираем яйца, после чего посыпаем ими сыр. Сверху снова подсаливаем и смазываем майонезом салат, а также выкладываем измельченные орехи. Салат можно дополнительно задекорировать розмарином, орехами, помидорами и кукурузой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шикарный салат с ананасом:

Об источнике: kathycoooks kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.

