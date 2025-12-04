Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

Рецепт необычного, но очень вкусного салата с курицей.

Изысканный и одновременно бюджетный салат с курицей и яблоками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зимние праздники на пороге и если хочется приготовить для гостей что-то интереснее, чем классические салаты "Оливье", или "Селедка под шубой", можно сделать бюджетный и при этом вкусный салат из куриного филе и яблок.

Его рецептом, как узнал Главред, на своей странице в TikTok поделилась украинский блогер Ирина Димитрова.

Салат с курицей и яблоками - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Куриное филе 1 шт.

Лук 1/2 шт.

Яйца 3 шт.

Яблоки 2-3 шт.

Грецкие орехи

Майонез

Варим картофель, куриное филе и яйца. Натираем картофель на терке и выкладываем первым слоем в форму, после чего солим, перчим и смазываем ее майонезом.

Вторым слоем выкладываем мелко нарезанное куриное филе, а поверх него порезанный лук и снова смазываем все майонезом. Далее выкладываем по слою из натертых яиц и яблок, между каждым из которых выкладываем майонез. Сверху салат украшаем измельченными грецкими орехами.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и яблоками:

