Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

Зимние праздники на пороге и если хочется приготовить для гостей что-то интереснее, чем классические салаты "Оливье", или "Селедка под шубой", можно сделать бюджетный и при этом вкусный салат из куриного филе и яблок.
Его рецептом, как узнал Главред, на своей странице в TikTok поделилась украинский блогер Ирина Димитрова.
Салат с курицей и яблоками - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Куриное филе 1 шт.
- Лук 1/2 шт.
- Яйца 3 шт.
- Яблоки 2-3 шт.
- Грецкие орехи
- Майонез
Варим картофель, куриное филе и яйца. Натираем картофель на терке и выкладываем первым слоем в форму, после чего солим, перчим и смазываем ее майонезом.
Вторым слоем выкладываем мелко нарезанное куриное филе, а поверх него порезанный лук и снова смазываем все майонезом. Далее выкладываем по слою из натертых яиц и яблок, между каждым из которых выкладываем майонез. Сверху салат украшаем измельченными грецкими орехами.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и яблоками:
@pp.iriska САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ЯБЛОКАМИ ?2 вареных картофеля ?1 куриное филе ?0,5 луковицы ?3 вареных яйца ?2-3 яблока ?волосские орехи ?майонез А все продукты для этого рецепта я заказала через доставку @Сильпо ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
О персоне: iriska_dimitrova
iriska_dimitrova - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram.
