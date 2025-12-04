Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

Если в холодильнике есть только яйца и осталась одна баночка шпрот еще с праздников - не беда. Главред предлагает приготовить невероятную намазку на хлеб за считанные минуты.
Рецептом простой, но в то же время очень вкусной закуски поделилась фудблогер @yuliia.senych.
Вам понадобится:
- шпроты в масле - 1 банка;
- яйцо вареное - 1 шт;
- плавленый сыр - 1 шт (типа "Дружба" или сливочный);
- сливочное масло - 1 ст. л;
- укроп - небольшой пучок;
- щепотка соли по своему вкусу.
Прежде всего нужно отварить яйцо, почистить, остудить и положить в чашу блендера.
Далее в емкость добавляем плавленый сырок, укроп и сливочное масло. О шпротах тоже не забываем, но предварительно нужно слить лишнее масло. Можно оставить только 1-2 ложки для нежности.
Все ингредиенты взбиваем до однородной массы. При необходимости добавляем немного соли.
Переложите паштет в стеклянный контейнер и поставьте в холодильник на 20-30 минут.
Намазку лучше всего подавать на поджаренных тостах, хлебе или крекерах.
Приятного аппетита!
Как приготовить намазку на хлеб из шпрот - смотрите видео:
@yuliia.senych
Паштет из шпрот? Идеальная намазка на хлеб или тосты - готовится за минуту! Нам нужны: - шпроты в масле - 1 банка - яйцо вареное - 1 шт - плавленый сыр - 1 шт (типа "Дружба" или сливочный) - сливочное масло - 1 ст.л. - укроп - небольшой пучок - щепотка соли по вкусу Ссылка на мою книгу рецептов,в которой более чем 50 рождественских,проверенных мной рецептов - можно найти в шапке профиля ? Приготування⬇️ 1. Открываем банку шпрот и сливаем лишнее масло, оставив 1-2 ложки для нежности. 2. В чашу блендера выкладываем шпроты, вареное яйцо, плавленый сыр, сливочное масло и измельченный укроп. 3. Взбиваем массу до однородности. При необходимости добавляем немного соли. 4. Перекладываем паштет в стеклянную емкость и даем остыть в холодильнике 20-30 минут - вкус станет более сбалансированным. 5. Подаем на поджаренных тостах, хлебе или крекерах♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?
