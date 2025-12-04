Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

Вам понадобится только блендер и несколько элементарных продуктов.

https://glavred.info/recipes/bozhestvennaya-namazka-na-hleb-iz-prostyh-ingredientov-gotovitsya-2-minuty-10721174.html Ссылка скопирована

Бутерброды с этой намазкой съедят за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если в холодильнике есть только яйца и осталась одна баночка шпрот еще с праздников - не беда. Главред предлагает приготовить невероятную намазку на хлеб за считанные минуты.

Рецептом простой, но в то же время очень вкусной закуски поделилась фудблогер @yuliia.senych.

Вам понадобится:

видео дня

шпроты в масле - 1 банка;

яйцо вареное - 1 шт;

плавленый сыр - 1 шт (типа "Дружба" или сливочный);

сливочное масло - 1 ст. л;

укроп - небольшой пучок;

щепотка соли по своему вкусу.

Прежде всего нужно отварить яйцо, почистить, остудить и положить в чашу блендера.

Далее в емкость добавляем плавленый сырок, укроп и сливочное масло. О шпротах тоже не забываем, но предварительно нужно слить лишнее масло. Можно оставить только 1-2 ложки для нежности.

Все ингредиенты взбиваем до однородной массы. При необходимости добавляем немного соли.

Переложите паштет в стеклянный контейнер и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Намазку лучше всего подавать на поджаренных тостах, хлебе или крекерах.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку на хлеб из шпрот - смотрите видео:

@yuliia.senych Паштет из шпрот? Идеальная намазка на хлеб или тосты - готовится за минуту! Нам нужны: - шпроты в масле - 1 банка - яйцо вареное - 1 шт - плавленый сыр - 1 шт (типа "Дружба" или сливочный) - сливочное масло - 1 ст.л. - укроп - небольшой пучок - щепотка соли по вкусу Ссылка на мою книгу рецептов,в которой более чем 50 рождественских,проверенных мной рецептов - можно найти в шапке профиля ? Приготування⬇️ 1. Открываем банку шпрот и сливаем лишнее масло, оставив 1-2 ложки для нежности. 2. В чашу блендера выкладываем шпроты, вареное яйцо, плавленый сыр, сливочное масло и измельченный укроп. 3. Взбиваем массу до однородности. При необходимости добавляем немного соли. 4. Перекладываем паштет в стеклянную емкость и даем остыть в холодильнике 20-30 минут - вкус станет более сбалансированным. 5. Подаем на поджаренных тостах, хлебе или крекерах ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

Другие рецепты:

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред