Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Казацкие сокровища в Украине до сих пор могут лежать под ногами, и находки школьников и студентов доказывают, что история открывается там, где ее не ожидаешь.

Казацкое золото - дети в Украине случайно нашли настоящие сокровища / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Сокровища не исчезли вместе с прошлыми веками - они до сих пор могут ждать своих открывателей буквально под ногами, во дворах, городах и даже школьных клумбах. Об этом говорится в программе "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, какие сокровища нашли украинские дети.

Какой клад нашли в Белой церкви

В самом центре Белой Церкви студентка-археолог случайно наткнулась на уникальную находку - казацкий клад, состоящий из 11 золотых украшений. Находка стала полной неожиданностью даже для будущего специалиста.

"Сначала я не верила, потом у меня была радость", - рассказала студентка Виктория Тислюк.

Смотрите видео о сокровищах в Украине:

Подобные истории еще раз доказывают, что археологические открытия в Украине возможны не только во время масштабных раскопок, но и в повседневном городском пространстве.

Сокровище на Черниговщине - что нашли школьники, когда копали землю для клумбы

Еще одна впечатляющая история произошла на Черниговщине. Там обычное школьное задание обернулось археологической сенсацией. Учительница попросила учеников накопать земли для клумбы - и именно тогда дети наткнулись на настоящий клад.

"Здесь нашли хорошую землю, начали копать, а там монеты посыпались", - вспоминает школьник Александр Сивоконь.

В земле обнаружили полторы тысячи серебряных монет, которые, вероятно, пролежали там сотни лет.

Как находят сокровища без металлоискателей

Ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко отметил, что истории случайных находок доказывают, что для того, чтобы наткнуться на клад, не всегда нужны металлоискатель или лопата. Иногда достаточно просто внимательнее посмотреть вокруг себя.

Сокровища могут прятаться

в старых домах;

в гаражах;

среди вещей, доставшихся по наследству;

просто под слоем земли в центре города.

Почему семейные реликвии ценнее золота

По его словам, не все сокровища имеют форму монет или украшений. Часто настоящую ценность представляют вещи, которые не измеряются деньгами.

Семейные реликвии, документы и старые фотографии могут быть ценнее любого золота, ведь именно они:

хранят память о поколениях,

проливают свет на наше прошлое,

помогают лучше понять собственную историю.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

