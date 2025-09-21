Укр
В Украине нашли бесценные казацкие сокровища - где именно и что там было

Юрий Берендий
21 сентября 2025, 18:44
После подрыва Каховской ГЭС вода отошла и открыла на дне Днепра уникальные казацкие артефакты, которые десятилетиями оставались скрытыми.
Казацкие сокровища - в Украине после веков нашли бесценные сокровища

О чем говорится в материале:

  • Как нашли сокровища после подрыва Каховской ГЭС
  • Что нашли после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС вода отошла и открыла бесценные артефакты казацкой эпохи, которые десятилетиями хранились на дне Днепра. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, какие сокровища были спрятаны на дне Днепра.

Что известно о Великом Луге

Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов объясняет, что эта территория всегда была особенной для казаков.

"Вот территория Великого Луга, который простирается на десятки километров. Именно здесь, на правом берегу Днепра, в разные времена казаки основали шесть сечей... А сам Великий Луг становился широкой природной крепостью", - говорит он.

Благодаря непроходимым плавням и озерам эти места становились надежной защитой от внезапных нападений.

Жили ли казаки на Великом Лугу

Эколог Вадим Манюк отметил, что на Великом Лугу никто не жил постоянно.

"Все было там, на берегу, на террасах. Причем здесь тоже такая особенность, то есть вот у нас Великий Луг на этом уровне, вот основной коренной берег, а были террасы на среднем уровне. Вот здесь как раз были и сечи, и зимовники, и поселения на среднем уровне. То есть немножечко ниже, не в степи открыто всем ветрам, но и не в болоте. Потому что все же эта часть, она же заливалась весной постоянно. Здесь нельзя было поселиться, вода постоянно бывала", - указывает он в видео.

Что известно о казацких сокровищах

По словам Галимова, легенды о сокровищах здесь оказались правдой.

"Мы знаем сотни историй по всей Украине о казацких сокровищах... Прятали все это в глиняные горшки, заливали воском, чтобы уберечь от влаги, и закапывали. Но Великий Луг имеет и свою особенность. Здесь даже копать не нужно, чтобы что-то найти", - добавляет он.

После подрыва дамбы многие вещи оказались просто на поверхности песка. Среди находок - оружие, казацкие трубки, монеты и бытовые вещи.

Смотрите видео о казацких сокровищах Великого Луга:

Что нашли на дне Днепра

Среди самых интересных находок археологов - стеклянная посуда и декоративные изразцы.

"Огромное количество посуды, стеклянной посуды, которой пользовались казаки... Это свидетельствует о том, что казаки, которые жили на сечи, они не были дикарями. Была посуда, ее было очень много, она была разнообразной", - рассказал Галимов.

Стекло изготавливали методом гутництва - при температуре более тысячи градусов. А декоративные изразцы свидетельствуют, что казаки ценили красоту даже в быту: "Они могли эти грубы сделать просто из глины, но нет, они обкладывали их очень красивыми изразцами с узорами".

Кто заселял раньше территории степи Украины

Артефакты опровергают мифы о "пустых степях".

"Собственно, все эти находки свидетельствуют о том, что эти территории были чрезвычайно плотно заселены. Здесь было очень много казаков. Это не были какие-то дикие степи, о которых часто любят рассказывать в России... Это все абсолютно ложь и манипуляция", - подчеркнул Галимов.

Но вместе с официальными исследованиями появилась и другая проблема - "черные копатели".

"Какие-то черные археологи уже ходят, копают, понимаете. Они здесь с первого дня работают... Это не очень хорошо, потому что... все, что здесь может быть найдено, оно должно пополнять коллекции наших музеев, чтобы это могли видеть все", - предупредил эксперт.

Одной из главных сенсаций стала находка большой деревянной лодки.

"Вблизи Запорожья ученые зафиксировали и один артефакт, который не смогли переместить в хранилища из-за его габаритов. Это старинная лодка, которую прямо сейчас исследуют ученые из Национального заповедника Хортица", - рассказал Галимов.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

17:30

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

17:27

Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

17:11

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

16:22

НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

