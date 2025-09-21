В Украине нашли бесценные казацкие сокровища - где именно и что там было

После подрыва Каховской ГЭС вода отошла и открыла на дне Днепра уникальные казацкие артефакты, которые десятилетиями оставались скрытыми.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-po-proshestvii-vekov-nashli-bescennye-kazackie-sokrovishcha-chto-tam-bylo-10700039.html Ссылка скопирована

Казацкие сокровища - в Украине после веков нашли бесценные сокровища / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Как нашли сокровища после подрыва Каховской ГЭС

Что нашли после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС вода отошла и открыла бесценные артефакты казацкой эпохи, которые десятилетиями хранились на дне Днепра. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, какие сокровища были спрятаны на дне Днепра.

видео дня

Что известно о Великом Луге

Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов объясняет, что эта территория всегда была особенной для казаков.

"Вот территория Великого Луга, который простирается на десятки километров. Именно здесь, на правом берегу Днепра, в разные времена казаки основали шесть сечей... А сам Великий Луг становился широкой природной крепостью", - говорит он.

Благодаря непроходимым плавням и озерам эти места становились надежной защитой от внезапных нападений.

Жили ли казаки на Великом Лугу

Эколог Вадим Манюк отметил, что на Великом Лугу никто не жил постоянно.

"Все было там, на берегу, на террасах. Причем здесь тоже такая особенность, то есть вот у нас Великий Луг на этом уровне, вот основной коренной берег, а были террасы на среднем уровне. Вот здесь как раз были и сечи, и зимовники, и поселения на среднем уровне. То есть немножечко ниже, не в степи открыто всем ветрам, но и не в болоте. Потому что все же эта часть, она же заливалась весной постоянно. Здесь нельзя было поселиться, вода постоянно бывала", - указывает он в видео.

Что известно о казацких сокровищах

По словам Галимова, легенды о сокровищах здесь оказались правдой.

"Мы знаем сотни историй по всей Украине о казацких сокровищах... Прятали все это в глиняные горшки, заливали воском, чтобы уберечь от влаги, и закапывали. Но Великий Луг имеет и свою особенность. Здесь даже копать не нужно, чтобы что-то найти", - добавляет он.

После подрыва дамбы многие вещи оказались просто на поверхности песка. Среди находок - оружие, казацкие трубки, монеты и бытовые вещи.

Смотрите видео о казацких сокровищах Великого Луга:

Что нашли на дне Днепра

Среди самых интересных находок археологов - стеклянная посуда и декоративные изразцы.

"Огромное количество посуды, стеклянной посуды, которой пользовались казаки... Это свидетельствует о том, что казаки, которые жили на сечи, они не были дикарями. Была посуда, ее было очень много, она была разнообразной", - рассказал Галимов.

Стекло изготавливали методом гутництва - при температуре более тысячи градусов. А декоративные изразцы свидетельствуют, что казаки ценили красоту даже в быту: "Они могли эти грубы сделать просто из глины, но нет, они обкладывали их очень красивыми изразцами с узорами".

Кто заселял раньше территории степи Украины

Артефакты опровергают мифы о "пустых степях".

"Собственно, все эти находки свидетельствуют о том, что эти территории были чрезвычайно плотно заселены. Здесь было очень много казаков. Это не были какие-то дикие степи, о которых часто любят рассказывать в России... Это все абсолютно ложь и манипуляция", - подчеркнул Галимов.

Но вместе с официальными исследованиями появилась и другая проблема - "черные копатели".

"Какие-то черные археологи уже ходят, копают, понимаете. Они здесь с первого дня работают... Это не очень хорошо, потому что... все, что здесь может быть найдено, оно должно пополнять коллекции наших музеев, чтобы это могли видеть все", - предупредил эксперт.

Одной из главных сенсаций стала находка большой деревянной лодки.

"Вблизи Запорожья ученые зафиксировали и один артефакт, который не смогли переместить в хранилища из-за его габаритов. Это старинная лодка, которую прямо сейчас исследуют ученые из Национального заповедника Хортица", - рассказал Галимов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред