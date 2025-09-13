У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

Мало кто знает, что Украина имела собственного короля - Даниила Романовича, который в 1253 году получил корону от Папы Римского и основал Королевство Русь.

Кто был королем Украины - когда короновали короля Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кто был королем Украины

Почему Даниил Галицкий стал королем

Кто такой король Даниил и чем он прославился

Большинство украинцев в школе слышали только о князьях Киевской Руси, однако мало кто знает, что в нашей истории был настоящий король с легитимной короной, предоставленной Папой Римским. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, кто был королем Украины.

Кто такой Даниил Романович - первый король Руси

В 1240 году войска Монгольской империи разрушили Киев и захватили юг современной Украины. Это стало переломным моментом для развития государства.

"Политический и экономический центр Руси окончательно перемещается на запад, где к власти приходит харизматичный лидер, будущий король Руси Даниил Романович, которого большинство знает как Галицкого", - объясняет основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Правильно ли говорить Даниил Галицкий

В школьных программах имя Даниила часто подается с советским акцентом как "Даниил Галицкий".

"Хотя ряд историков предпочитают не называть его Галицким, потому что это в Российской империи придумали ему такой региональный маркер. И эта региональность может преуменьшать вес нашего правителя", - объясняет Галимов.

Почему Даниил перенес столицу в Холм (Хелм)

В отличие от других русских князей, Даниил не покорился Монгольской империи. Он перенес столицу в город Холм (современный Хелм в Польше), куда призвал ремесленников, купцов и строителей, спасая экономический потенциал своего государства.

Чтобы получить союзников, он активно использовал династические браки.

"Своего сына Льва Даниил женил на дочери венгерского короля Белы IV, сына Шварна с дочерью первого литовского короля Миндовга, сына Романа с наследницей австрийского герцогства Гертрудой Бабенбергской, сына Мстислава с дочерью половецкого хана Тейгака. За правителей вышли и дочери Даниила - Переяслава, Устиния и София.", - отмечает Галимов.

Когда короновали Даниила Романовича - создание Королевства Русь

Важнейшим достижением стало признание Даниила королем Папой Римским.

"В 1253 году папа римский отправляет к Даниилу посольство во главе со своим личным представителем - легатом Опизо с королевской короной и скипетром. В городе Дорогочин представитель папы короновал Даниила. Отныне он будет носить титул короля, а его государство будет фигурировать под названием Королевство Русь", - рассказывает историк.

Этот факт имеет огромное значение, ведь корона, освященная Папой, была "самым высоким в Европе доказательством независимости светского правителя".

Что случилось с короной Даниила Романовича

Несмотря на достижения, в XIV веке династия угасла.

"Последние наследники по мужской линии Андрей и Лев Юрьевич погибли в бою. А их племянник Юрий II Болеслав, который занял престол, был отравлен боярами", - отмечает Галимов.

После его смерти Русская корона осталась вакантной, хотя имела исключительный вес в европейской политике.

Почему это открытие важно сегодня

"Запомните, друзья, это ключевой момент в нашей истории. Легально корона, полученная от папы римского, и титул короля еще не раз повлияют на дальнейшую историю Галичины и Украины в целом", - резюмирует Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

