У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

О чем идет речь в материале:
- Кто был королем Украины
- Почему Даниил Галицкий стал королем
- Кто такой король Даниил и чем он прославился
Большинство украинцев в школе слышали только о князьях Киевской Руси, однако мало кто знает, что в нашей истории был настоящий король с легитимной короной, предоставленной Папой Римским. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил, кто был королем Украины.
Кто такой Даниил Романович - первый король Руси
В 1240 году войска Монгольской империи разрушили Киев и захватили юг современной Украины. Это стало переломным моментом для развития государства.
"Политический и экономический центр Руси окончательно перемещается на запад, где к власти приходит харизматичный лидер, будущий король Руси Даниил Романович, которого большинство знает как Галицкого", - объясняет основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.
Правильно ли говорить Даниил Галицкий
В школьных программах имя Даниила часто подается с советским акцентом как "Даниил Галицкий".
"Хотя ряд историков предпочитают не называть его Галицким, потому что это в Российской империи придумали ему такой региональный маркер. И эта региональность может преуменьшать вес нашего правителя", - объясняет Галимов.
Почему Даниил перенес столицу в Холм (Хелм)
В отличие от других русских князей, Даниил не покорился Монгольской империи. Он перенес столицу в город Холм (современный Хелм в Польше), куда призвал ремесленников, купцов и строителей, спасая экономический потенциал своего государства.
Чтобы получить союзников, он активно использовал династические браки.
"Своего сына Льва Даниил женил на дочери венгерского короля Белы IV, сына Шварна с дочерью первого литовского короля Миндовга, сына Романа с наследницей австрийского герцогства Гертрудой Бабенбергской, сына Мстислава с дочерью половецкого хана Тейгака. За правителей вышли и дочери Даниила - Переяслава, Устиния и София.", - отмечает Галимов.
Смотрите видео об истории Галичины:
Когда короновали Даниила Романовича - создание Королевства Русь
Важнейшим достижением стало признание Даниила королем Папой Римским.
"В 1253 году папа римский отправляет к Даниилу посольство во главе со своим личным представителем - легатом Опизо с королевской короной и скипетром. В городе Дорогочин представитель папы короновал Даниила. Отныне он будет носить титул короля, а его государство будет фигурировать под названием Королевство Русь", - рассказывает историк.
Этот факт имеет огромное значение, ведь корона, освященная Папой, была "самым высоким в Европе доказательством независимости светского правителя".
Что случилось с короной Даниила Романовича
Несмотря на достижения, в XIV веке династия угасла.
"Последние наследники по мужской линии Андрей и Лев Юрьевич погибли в бою. А их племянник Юрий II Болеслав, который занял престол, был отравлен боярами", - отмечает Галимов.
После его смерти Русская корона осталась вакантной, хотя имела исключительный вес в европейской политике.
Почему это открытие важно сегодня
"Запомните, друзья, это ключевой момент в нашей истории. Легально корона, полученная от папы римского, и титул короля еще не раз повлияют на дальнейшую историю Галичины и Украины в целом", - резюмирует Галимов.
Вам также может быть интересно:
- Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все
- Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине
- Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред