Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

Галичина - это регион, который охватывает не только Львовскую область, но и часть Ивано-Франковской, Тернопольской областей и часть Польши, объясняет Галимов.

https://glavred.info/culture/ne-tolko-lvov-i-dazhe-chast-polshi-kakie-oblasti-na-samom-dele-vhodyat-v-galichinu-10696328.html Ссылка скопирована

Какие области входят в Галичину - какие исторические земли Галичины / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какие города Галичины

Что входит в Восточную Галичину

Кто входит в Галичину

Галичина - это исторический регион, который часто ошибочно ограничивают только Львовской областью, однако его настоящие границы значительно шире. Об этом сообщил в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, какие территории входят в Галичину.

видео дня

Какие исторические земли Галичины

"Начиная с XIX века, принято разделять исторический регион Галичина на две части - восточную и западную. Западная - это часть территории современной Польши, а восточная включает в себя Львовскую, Ивано-Франковскую и большую часть Тернопольской областей", - объясняет Галимов.

Смотрите видео о том, что такое Галичина:

Интересно, что Восточная Галичина также охватывает часть современных польских территорий до реки Сян. Ее центр - город Перемышль (Пшемысль) является важным транспортным узлом и самым популярным среди украинцев при пересечении границы.

Какие были границы Галичины при Киевской руси

Аким Галимов обращает внимание на исторические границы Галичины во времена Средневековья.

"О событиях 1229 года наш летописец отмечал, что Даниил Романович собрал Галицкую землю от Бибрки до реки Ушица и Прута. То есть в реалиях тринадцатого века Буковина и южная часть Хмельнитчины - это тоже Галицкая земля", - добавляет Галимов.

Постепенно сформировались современные регионы Буковина и Подолье, но когда сегодня в Украине говорят "Галичина", имеют в виду Восточную Галичину.

Какие современные границы Галичины

"Когда в Украине говорят Галичина, то имеют в виду историческую область именно Восточной Галичины - Львовская, Ивано-Франковская, большая часть Тернопольской областей и часть современной Польши", - добавляет Галимов.

Избирательные карты первых президентских выборов показывают четкие границы Галичины, ведь жители этих регионов активно поддерживали кандидатуру Вячеслава Чорновила.

Результаты первых президентских выборов в Украине / Фото: скриншот

Современная религиозная карта также отражает культурное единство Галичины. Так, во Львовской области общины практически полностью изгнали Московский патриархат, а Ивано-Франковская и Тернопольская области почти завершили этот процесс.

Карта расположения объектов УПЦ МП в Украине / Фото: скриншот

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред