Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

Современное название украинского трезубца появилось лишь в XIX веке, тогда как во времена Киевской Руси этот символ называли совсем иначе, указывает историк.

Как называется украинский трезубец

Что означает слово трезубец

Многие украинцы привыкли называть главный государственный символ трезубцем, однако на самом деле это название не является историческим. О настоящих терминах, которые употребляли еще во времена Киевской Руси в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, как назывался трезубец тысячу лет назад.

Когда появился термин трезубец

"Сам термин трезубец появился в использовании ученых в 19 веке. И он не является историческим термином", - подчеркнул историк.

То есть в княжеские времена слово "трезубец" не использовали, а символ имел совсем другие названия.

Как называли трезубец в Киевской Руси

По словам Алферова, тысячу лет назад в средневековом украинском государстве символы вроде трезубца или двузубца имели три общих названия:

знак,

печать,

пятно.

"Знак - это слово индоевропейского происхождения. Даже в современном английском подпись звучит как "signature". Где можно еще почувствовать это старое первичное слово "сік" "зік"", - пояснил историк.

Как по-другому называется трезубец - какие другие названия трезубца

Другие названия также имеют глубокие корни.

"Печать - это слово, происходящее от слова печь. То есть первично печать - это было то, что прижигало, грубо говоря, клеймо", - рассказал Алферов.

Что касается третьего варианта, то он происходит от охотничьей лексики.

"Слово пятно - это праславянское пентно, что прокладывалось как след, знак. И, очевидно, изначально использовалось в языке охотников. И было образовано от слова пента - пятка, нога или копыта", - пояснил историк.

