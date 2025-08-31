Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

О чем идет речь в материале:
Многие украинцы привыкли называть главный государственный символ трезубцем, однако на самом деле это название не является историческим. О настоящих терминах, которые употребляли еще во времена Киевской Руси в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.
Главред выяснил, как назывался трезубец тысячу лет назад.
Когда появился термин трезубец
"Сам термин трезубец появился в использовании ученых в 19 веке. И он не является историческим термином", - подчеркнул историк.
То есть в княжеские времена слово "трезубец" не использовали, а символ имел совсем другие названия.
Как называли трезубец в Киевской Руси
По словам Алферова, тысячу лет назад в средневековом украинском государстве символы вроде трезубца или двузубца имели три общих названия:
- знак,
- печать,
- пятно.
"Знак - это слово индоевропейского происхождения. Даже в современном английском подпись звучит как "signature". Где можно еще почувствовать это старое первичное слово "сік" "зік"", - пояснил историк.
Как по-другому называется трезубец - какие другие названия трезубца
Другие названия также имеют глубокие корни.
"Печать - это слово, происходящее от слова печь. То есть первично печать - это было то, что прижигало, грубо говоря, клеймо", - рассказал Алферов.
Что касается третьего варианта, то он происходит от охотничьей лексики.
"Слово пятно - это праславянское пентно, что прокладывалось как след, знак. И, очевидно, изначально использовалось в языке охотников. И было образовано от слова пента - пятка, нога или копыта", - пояснил историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
