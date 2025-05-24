Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины

Трезубец как исторический символ. Почему трезубец является угрозой для имперских мифов России? Правда о гербе, который стал символом украинской несокрушимости.

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Что означает древний знак трезубец? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как возник трезубец

Что значит древний знак трезубец

Трезубец - это больше, чем герб. Это код нации. Это закодированная история борьбы, свободы и государственности, которая тянется со времен Киевской Руси до современной независимой Украины. Его глубокая символика и историческое значение делают трезубец мишенью для российской идеологической войны. Откуда взялся украинский трезубец подробнее расскажет Главред.

Как возник трезубец

Как рассказывается на Ютуб-канале "За кулисами", первые известные изображения трезубца появились в X веке. Он использовался как родовой знак князя Владимира Великого, одной из ключевых фигур Киевской Руси. Этот символ чеканился на монетах, печатях, оружии, керамике и элементах архитектуры. Знак выполнял функцию тамги - личного символа власти и собственности, указывающего на законность и силу правителя.

Со временем трезубец вышел за пределы династического маркера и стал знаковым олицетворением украинской государственности. В 1918 году он был избран гербом Украинской Народной Республики, а с 1992 года стал официальным государственным гербом независимой Украины.

Символика трезубца - основные версии

Знак князя Владимира . Наиболее общепринятая версия. Трезубец - это наследственный символ династии Рюриковичей, выполнявший функцию герба, подобно европейской геральдике.

. Наиболее общепринятая версия. Трезубец - это наследственный символ династии Рюриковичей, выполнявший функцию герба, подобно европейской геральдике. Стремительно падающий сокол . Стилизованное изображение сокола в полете, символизирующее скорость, благородство, волю и силу . В славянской культуре сокол имел сакральное значение и указывал на божественное право на власть .

. Стилизованное изображение сокола в полете, символизирующее . В славянской культуре сокол имел сакральное значение и указывал на . Монограмма или криптограмма Исследователи видят в трезубце зашифрованное имя князя Владимира (например, "ВЛАДИМИРЪ"), или определенную аббревиатуру христианских понятий. Трезубец мог также выполнять роль персональной идентификации на документах и монетах.

Символ Святой Троицы . Христианско-философская интерпретация появилась после Крещения Руси: трезубец отождествлялся со Святой Троицей - Отцом, Сыном и Святым Духом , сочетая в себе языческое и христианское понимание мира.

. Христианско-философская интерпретация появилась после Крещения Руси: трезубец отождествлялся со , сочетая в себе языческое и христианское понимание мира. Триединство миров: Яв, Нав и Прав. В дохристианском мировоззрении славян трезубец символизировал три мира : Яв (материальный мир), Нав (мир предков и духов), Прав (божественные законы). Это символ гармонии между физическим, духовным и космическим уровнями бытия.

В дохристианском мировоззрении славян трезубец символизировал : Яв (материальный мир), Нав (мир предков и духов), Прав (божественные законы). Это символ гармонии между физическим, духовным и космическим уровнями бытия. Графическое шифрование слова "ВОЛЯ". Оригинальная украинская интерпретация. Согласно ей, трезубец - это визуальная форма слова "воля", одного из важнейших понятий в украинской культуре. Это превращает герб в графический манифест свободы.

Почему Россия ненавидит трезубец

Российская пропаганда боится трезубца как исторического аргумента независимости украинской нации. Если признать трезубец самостоятельным символом, это означает признать Украину отдельной, суверенной наследницей Киевской Руси, а не частью "великой России". Это полностью разрушает имперский миф о "триедином народе".

На оккупированных территориях россияне системно уничтожают трезубец: из зданий, из школьных материалов, из документов. Это не просто вандализм - это попытка стереть идентичность. Россия борется не только за территорию, но и за символы, которые формируют нацию.

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