В оккупированном Мариуполе захватчики убрали тризуб, но он снова появился на старом месте

В центре Мариуполя неожиданно появился трезубец / Фото t.me/mariupolrada

Жители временно оккупированного Мариуполя оказывают сопротивление "русскому миру". В центре города неожиданно появился тризуб - на том же месте, где захватчики его ранее уничтожили.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, изображение тризуба было замечено на проспекте Мира. Раньше оккупанты убрали его, но он странным образом появился на старом месте, напоминая, что Мариуполь – это Украина.

Андрющенко шутливо предположил, что в городе "поработали мариупольские ведьмы".

"Не иначе как мариупольские ведьмы поработали. Но это не точно. Точно только одно: расплата – рядом!" – добавил он.

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Как сообщал Главред, украинское сопротивление активизировалось во всех городах, которые временно захватили путинские солдаты. В частности, в Херсоне партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного.

Во временно оккупированном Северодонецке партизаны расклеивают по городу листовки с посланиями российским оккупантам.

В то же время в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

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