УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В оккупированном Мариуполе захватчики убрали тризуб, но он снова появился на старом месте

22 июля 2022, 12:58

Изображение тризуба заметили на проспекте Мира в центре Мариуполя. Советник мэра города Петр Андрющенко пошутил, что в городе "поработали мариупольские ведьмы".

Мариуполь
В центре Мариуполя неожиданно появился трезубец / Фото t.me/mariupolrada

Жители временно оккупированного Мариуполя оказывают сопротивление "русскому миру". В центре города неожиданно появился тризуб - на том же месте, где захватчики его ранее уничтожили.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, изображение тризуба было замечено на проспекте Мира. Раньше оккупанты убрали его, но он странным образом появился на старом месте, напоминая, что Мариуполь – это Украина.

Андрющенко шутливо предположил, что в городе "поработали мариупольские ведьмы".

"Не иначе как мариупольские ведьмы поработали. Но это не точно. Точно только одно: расплата – рядом!" – добавил он.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Как сообщал Главред, украинское сопротивление активизировалось во всех городах, которые временно захватили путинские солдаты. В частности, в Херсоне партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного.

Во временно оккупированном Северодонецке партизаны расклеивают по городу листовки с посланиями российским оккупантам.

В то же время в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины партизаны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:16

Артиллеристы армии Украины мощными ударами разбили 8 гаубиц войск России

13:08

Диктатор сделает подарок к юбилею: Каспаров назвал дату, когда Путин может объявить о "победе"

13:05

Российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, может работать с ФСБ и вербовать украинцев - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

12:58

В оккупированном Мариуполе захватчики убрали тризуб, но он снова появился на старом местеВидео

Реклама
12:41

На Херсонщине РФ дает за свой паспорт 10 тыс. рублей, но украинцы массово отказываются – СМИВидео

12:07

"Он бизнесмен, а не самурай": экс-спичрайтер Путина спрогнозировал дальнейшие действия президента РФ

12:00

Осенью добавят по 300 грн: кто из пенсионеров может расчитывать на прибавкуВидео

11:46

Секреты муки: какой вид идеально подходит для выпечки и можно ли при похудении

11:37

В захваченном Приднестровье объявили о планах по "присоединению" к РоссииВидео

11:19

Путинские холуи Машков и Безруков попали под санкции ЕС

11:10

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

10:57

Контрнаступление ВСУ ожидается в августе, в ближайшие недели может случиться перелом – ForbesВидео

10:52

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

10:35

Мечтал захватить Казахстан после Украины: ВСУ отправили на "концерт Кобзона" наглого оккупанта

10:15

Войска РФ атакуют Углегорскую ТЭС, враг в районах вокруг Краматорска и Северска – разведка БританииВидео

10:02

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

10:01

Цены подскачут на 2-3%: в Нацбанке рассказали, что повлечет на собой подорожание доллара

09:37

Немецкая современная система ПВО IRIS-T будет готова для отправки в Украину в конце летаВидео

09:30

Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - ЕрмакВидео

Реклама
09:14

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

08:51

ВСУ с неба ударили по двум вражеским складам боеприпасов и пяти опорным пунктам РФ на ЮгеВидео

08:48

Арестович пояснил, как будут бороться с оккупантами в руках ВСУ британские дроны-камикадзеВидео

08:41

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2022: Близнецам – исполнение желаний, Скорпионам – неожиданные новости, Рыбам – важные событияВидео

08:25

О новой роли первой ледимнение

08:07

Семейный подряд: ВСУ ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне

07:55

Впереди - четыре месяца кровопролития: до зимы Украину ждет самая жестокая война – Die WeltВидео

07:07

Оперативная пауза не помогла армии РФ нарастить темпы продвижения - ISWВидео

07:07

Будет слабеть: эксперт рассказал о судьбе Евросоюза после войны в Украине

07:00

Пигментные пятна на коже: как с ними бороться и как убрать в домашних условияхВидео

06:56

Психопат, нарцисс, садистмнение

06:41

Украина может получить от США легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II

06:22

Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

06:10

Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентовВидео

05:50

РФ отрезают от резервов: что известно о подготовке контрудара ВСУ на ХерсонщинеВидео

05:20

Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиковВидео

04:58

"Ей действительно нужна помощь": голая Бритни Спирс напугала сетьВидео

04:55

Оккупанты перебрасывают технику и создают новую группировку на Запорожье - ЖдановВидео

04:28

"Нет правды в словах": Наталья Могилевская поделилась трагичной семейной историей

04:22

В Украину налетят грозы и жара: синоптики назвали даты атаки циклонаВидео

Реклама
04:05

Влад Яма образца 2008 года: украинский хореограф показал свою первую обложку глянца

03:56

"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

03:25

Путин находится в цейтноте: генерал объяснил, как российский диктатор меняет планы по УкраинеВидео

02:47

Гороскоп на неделю 25 -31 июля: Близнецам – переезд, Весам – потери, Водолеям – коварствоВидео

02:24

"Вижу морскую свинью. А где Маск?" Илона Маска в одних плавках высмеяли за неопрятный видВидео

02:15

Украина может вернуться к переговорам с Россией только при одном условии - военный эксперт

01:45

Морковь будет слаще мёда: как вырастить вкусные и крупные корнеплоды

01:39

Режиссера Ералаша осудили на 14 лет за педофилию

00:51

Приметы на 22 июля: 3 вещи, которые категорически нельзя делатьВидео

00:30

"Моргни, если ты в заложниках": на видео попали настоящие отношения между принцем Гарри и его женойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять