Партизаны повесили "оккупанта" в Херсоне – показали захватчикам их будущее/ sprotyv.mod.gov.ua, Reuters

Украинские партизаны продолжают бороться против российских захватчиков во временно оккупированном Херсоне. В частности, они неутомимо напоминают незваным "гостям", какое будущее их ждет как расплата за вторжение в свободную страну.

Так, партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре говорят, что такая инсталляция "изображает будущее оккупанта, а именно – смерть".

Чучело оккупанта партизаны сделали без руки и ноги, намекая, к чему стоит готовиться захватчикам.

Это уже третье такое чучело, которое устанавливают оккупанты в Херсоне. Первые две инсталляции пользовались популярностью и оккупантам приходилось самостоятельно их снимать.

Первое такое чучело было подвешено на дереве в одном из херсонских парков. Позже появилось еще одно – его повесили на въезде в город.

Чучело оккупанта в Херсоне/ sprotyv.mod.gov.ua

Напомним, разведчики освободили из плена 5 украинцев во время спецоперации на Херсонщине. Такую специальную операцию провело специальное подразделение ГУР Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что авиация Вооруженных сил Украины во вторник, 12 июля, нанесла удар по складу боеприпасов и скоплению российских оккупантов в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.

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