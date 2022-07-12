Разведчики освободили из плена 5 украинцев во время спецоперации на Херсонщине/ Генштаб ВСУ

Специальное подразделение ГУР Минобороны Украины провело в Херсонской области спецоперацию для освобождения украинских пленных, которых удерживали российские оккупанты.

Во время этой операции удалось освободить из плена 5 украинцев. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди тех, кого удалось освободить:

военнослужащий ВСУ;

бывший сотрудник полиции;

трое гражданских лиц.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

"Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение", – говорится в сообщении.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил оккупантов, что от мощных ударов воинов ВСУ им спрятаться не удастся, и в Херсоне будет гореть еще больше складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов.

Напомним, на Херсонщине в Новой Каховке военнослужащие Украины уничтожили склад боеприпасов россиян. Известно, что на момент удара поблизости находился крупный автопарк техники – в том числе, не менее 50 бензовозов.

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