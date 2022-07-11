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"Не спрячутся": Ким предупредил, что в Херсоне вспыхнет еще больше вражеских складов боеприпасов

11 июля 2022, 15:24

Россиянам не удастся спрятаться в окопах или в чужих домах с крадеными холодильниками, отметил председатель Николаевской ОВА.

кем виталий
Ким предупредил, что в Херсоне вспыхнет еще больше вражеских складов боеприпасов/ instagram.com/kimkimvitalii

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил оккупантов, что от мощных ударов воинов ВСУ им спрятаться не удастся, и в Херсоне будет гореть еще больше складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов.

Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал на своем канале в Telegram. Также Ким поблагодарил украинских партизан, которые изо всех сил противодействуют российским захватчикам.

"Видите последние новости – горят склады оккупантов, горят ярко, много, спасибо нашим партизанам за качественную работу, за противодействие колаборантам. Приветы вы тоже очень замечательно присылаете. Но русские ничем умнее не могли ответить, как снова обстрелять жилые кварталы и наши, и Харькова. Я молчу о селах, которые уничтожают", – сказал Виталий Ким.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уже дал команду ВСУ идти в контрнаступление на юге и освободить захваченные оккупантами южные регионы, что не может не радовать, отметил председатель Николаевской ОВА.

При этом он подчеркнул, что оккупанты должны готовиться к еще большему количеству "прилетов" по их складах.

"И чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским в окопах, что и до них очередь дойдет, что они не отсидятся просто где-то там в чужом доме с краденым холодильником. Найдет награда каждого героя", – отметил Ким.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками. Вследствие этого оккупанты потеряли 38 человек личного состава и 10 единиц техники, среди которых 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники.

Напомним, стали известны подробности удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области. Количество убитых оккупантов перевалило за 150, среди них – генерал.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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