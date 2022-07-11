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38 "двухсотых" оккупантов и куча уничтоженной техники: ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в Херсоне

11 июля 2022, 08:17

Также были уничтожены склады боеприпасов врага на Херсонщине.

украинские военные, самолет
ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в Херсоне/ Генштаб ВСУ, Радио Свобода, УНИАН

Украинской военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками.

Также за предыдущие сутки, 10 июля, украинские самолеты уничтожили еще один командно-наблюдательный пункт российской артиллерии на юге нашего государства. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражен командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно – командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - говорится в сообщении.

После обоих ударов российские захватчики понесли потери. В целом, оккупанты потеряли:

  • 38 человек личного состава,
  • 4 гаубицы "Мста-Б",
  • переносной зенитно-ракетный комплекс,
  • 5 единиц автотехники.

Также на Херсонщине были уничтожены склады боеприпасов врага.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что были уничтожены казармы Росгвардии.

Напомним власть Украины просит эвакуироваться граждан страны на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, поскольку ВСУ начинают контрнаступление.

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