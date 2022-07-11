38 "двухсотых" оккупантов и куча уничтоженной техники: ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в Херсоне

Также были уничтожены склады боеприпасов врага на Херсонщине.
Украинской военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками.
Также за предыдущие сутки, 10 июля, украинские самолеты уничтожили еще один командно-наблюдательный пункт российской артиллерии на юге нашего государства. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
"Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражен командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно – командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - говорится в сообщении.
После обоих ударов российские захватчики понесли потери. В целом, оккупанты потеряли:
- 38 человек личного состава,
- 4 гаубицы "Мста-Б",
- переносной зенитно-ракетный комплекс,
- 5 единиц автотехники.
Также на Херсонщине были уничтожены склады боеприпасов врага.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что были уничтожены казармы Росгвардии.
Напомним власть Украины просит эвакуироваться граждан страны на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, поскольку ВСУ начинают контрнаступление.
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