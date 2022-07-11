ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал с "евроатлантическими" врагами / УНИАН и Анатолий Штефан

Бойцы ВСУ уничтожили старшего сержанта оккупантской армии Дмитрия Марченкова, который утверждал, что будет воевать в Украине с "евроатлантическими" врагами. Об этом написал на своей странице в Twitter украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Позднее смерть оккупанта подтвердили и в его родной глубинке ‒ в Новгородской области РФ.

Марченков закончил ПТУ по специальности "механик-водитель", в 2004 году ушел в армию, а после прохождения срочной службы заключил контракт на три года.

В апреле 2016 году Марченков вместе с семьей переехал в Мурманскую область РФ и вернулся к службе по контракту. Тогда же будущий оккупант регулярно демонстрировал свое отношение к Украине и Западу в соцсетях ‒ в основном повторяя тезисы кремлевской пропаганды.

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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.

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