Очередной вояка-забияка из русской глубинке пошел воевать против Украины, но попал под огонь ВСУ, и, соответственно, вернулся домой "грузом 200".
Бойцы ВСУ уничтожили старшего сержанта оккупантской армии Дмитрия Марченкова, который утверждал, что будет воевать в Украине с "евроатлантическими" врагами. Об этом написал на своей странице в Twitter украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
Позднее смерть оккупанта подтвердили и в его родной глубинке ‒ в Новгородской области РФ.
Марченков закончил ПТУ по специальности "механик-водитель", в 2004 году ушел в армию, а после прохождения срочной службы заключил контракт на три года.
В апреле 2016 году Марченков вместе с семьей переехал в Мурманскую область РФ и вернулся к службе по контракту. Тогда же будущий оккупант регулярно демонстрировал свое отношение к Украине и Западу в соцсетях ‒ в основном повторяя тезисы кремлевской пропаганды.
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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).
Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.
До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.
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