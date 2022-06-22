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На Херсонщине ликвидировали нардепа-предателя Ковалева: он поддержал оккупантов - агент НАБУ

22 июня 2022, 13:46

Алексей Ковалев перешел на сторону оккупантов в захваченном Херсоне.

Алексей Ковалев
В Херсонской области ликвидировали енардепа-предателя Алексея Ковалева / Алексей Ковалев, Скриншот

В Херсонской области ликвидировали исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа-предателя Алексея Ковалева. Об этом заявил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен нардеп-предатель Ковалев, который остался в Херсоне и рассказывал, что "Россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", - написал Евгений Шевченко.

Агент НАБУ опубликовал видео с места происшествия. На нем видно искореженную машину и российский флаг.

В Херсонской ОВА, по данным Perepichka NEWS, заявили, что информация о ликвидации Ковалева не соответствует действительности.

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Как известно, оперативники ГБР установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ сейчас находятся около в 15 км от Херсона. Появились серьезные основания для освобождения города в будущем. Украинские военные сумели пробить оборону оккупантов и уже видят город в бинокли.

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