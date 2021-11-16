В "Слуге народа" подтвердили ДТП с участием Ковалева

ДТП с участием Ковалева / kv.npu.gov.ua

В понедельник, 15 ноября, в Киевской области на трассе Киев-Одесса возле поворота на село Хлепче произошла авария, участником которого, вероятно, был народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев.

Теперь в партии "Слуга народа" подтвердили эту информацию и заверили, что нардеп получил легкие травмы.

По словам пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук, депутат двигался по главной дороге и, соответственно, имел преимущество в движении. Однако он не отрицает, что мог нарушить ПДД и готов понести ответственность.

Палийчук утверждает, что в ДТП пострадали только автомобили. А у Ковалева в Белоцерковской больнице диагностировали незначительные травмы.

Известно, что нардеп по собственной инициативе сдал анализы на содержание в организме запрещенных веществ, которые подтвердили, что он был трезв.

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Палийчук добавила, что конфликта между двумя водителями нет. А информацию о том, что политик ездит на незадекларированном автомобиле, она аргументировала тем, что он укажет машину в декларации за 2021 год.

"Которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, автомобили столкнулись при маневре поворота водителя MAN. "Слуга народа" был в машине Mercedes-Benz.

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