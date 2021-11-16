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Под Киевом Mercedes протаранил грузовик: в пострадавшем участнике ДТП узнали "слугу народа"

16 ноября 2021, 10:51
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В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил многочисленные телесные повреждения.

На Одесской трассе произошло ДТП / kv.npu.gov.ua

В понедельник, 15 ноября, в Киевской области на трассе Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло ДТП, участником которого, вероятно, был народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев.

Как рассказали в ГУ НП в Киевской области, 52-летний водитель грузового автомобиля MAN, выполняя маневр разворота, совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

/ kv.npu.gov.ua

Как сообщается в Telegram-канале Середич.info, за рулем Mercedes находился народный депутат, член партии Слуга народа Алексей Ковалев.

Как утверждает журналист и блогер Константин Андриюк, именно "слуга" Алексей Ковалев утром 15 ноября попал в аварию на Одесской трассе.

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/ kv.npu.gov.ua

"Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше работа следователей", — написал Андриюк в своих соцсетях.

Кроме того, о том, что за рулем Mercedes находился Ковалев, сообщает Obozrevatel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Добавим, что на опубликованных фото номера с Mercedes были сняты, вероятно для того, чтобы затруднить установление владельца авто.

Ранее сообщалось о ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина. которое произошло на Бориспольской трассе. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствие удалили эту информацию.

Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

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ДТП Слуга народа
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