Под Одессой произошло сташное ДТП с участием патрульных: пострадали дети

Патрульные пытались остановить другую машину.
Страшное ДТП произошло на трассе Николаев – Одесса 13 ноября произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух авто пострадали 5 человек, в том числе маленькие дети.
Как сообщает патрульная полиция Одесской области, авария случилась в субботу около 16:00 недалеко от села Сычавка.
"Патрульные на Renault Sandero якобы хотели остановить какую-то машину и из-за этого выехали на встречную полосу. Там они столкнулись с Mitsubishi. После этого служебный автомобиль вылетел в кювет и перевернулся", - пишут местные СМИ.
Пассажиров Mitsubishi женщину и детей в возрасте 2 и 4 лет госпитализировали в больницу.
Водитель-коп находится в тяжелом состоянии. Его коллега также в больнице.
Читайте такжеВ "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужноНапомним, у украинцев появилась возможность получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, по почте.
Таким образом, местным жителям больше не нужно ходить за документом в сервисные центры.
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