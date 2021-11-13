Под Одессой произошло сташное ДТП с участием патрульных: пострадали дети

Участниками аварии стали патрульные / novosti-n.org

Страшное ДТП произошло на трассе Николаев – Одесса 13 ноября произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух авто пострадали 5 человек, в том числе маленькие дети.

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, авария случилась в субботу около 16:00 недалеко от села Сычавка.

"Патрульные на Renault Sandero якобы хотели остановить какую-то машину и из-за этого выехали на встречную полосу. Там они столкнулись с Mitsubishi. После этого служебный автомобиль вылетел в кювет и перевернулся", - пишут местные СМИ.

Пассажиров Mitsubishi женщину и детей в возрасте 2 и 4 лет госпитализировали в больницу.

Водитель-коп находится в тяжелом состоянии. Его коллега также в больнице.

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Читайте такжеВ "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужноНапомним, у украинцев появилась возможность получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, по почте.

Таким образом, местным жителям больше не нужно ходить за документом в сервисные центры.

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