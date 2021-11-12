Резонансное ДТП в Харькове: водитель был под наркотиками

ДТП в Харькове / Нацполиция

Водитель Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в Харькове 11 ноября, был в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, по результатам экспертизы, он был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

В настоящее время готовится подозрение водителю по ч. 2 ст. 286 УКУ. После ДТП он сдал тест на алкоголь через "Драгер", в состоянии алкогольного опьянения водитель не был", – сообщил Чубенко.

В прокуратуре отметили, что водитель Toyota не сын одного из чиновников Харьковской области.

Водитель имеет водительское удостоверение, лишения права на управление автомобилем у него на момент ДТП не было.

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Буквально месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности за совершение аварию без пострадавших.

Кому принадлежит автомобиль Land Cruiser

Водителю – 34 года, официально нигде не работает. Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлекся на телефон.

Автомобиль принадлежит юридическому лицу, информации о незаконности управления водителем автомобилем пока нет, то есть представители фирмы, скорее всего, дали виновнику ДТП автомобиль в пользование.

ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

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