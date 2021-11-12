В Харькове неадекват наехал на подростков на "зебре" и теперь может попасть за решетку на 8 лет

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы / НПУ

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении водителя, который за день до этого сбил подростков на пешеходном переходе.

Как рассказали в ТСН, 34-летний водитель задержан и ему грозит до восьми лет тюрьмы.

На кадрах с камер наблюдения четко видно, как пешеходы двинулись на зеленый сигнал светофора. В этот момент все машины затормозили. А вот внедорожник въехал в толпу на "зебре".

Вследствие пострадали 13-летние девочка и мальчик. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.

Водитель ранее уже привлекался к ответственности. Копы выяснили, что машина принадлежит харьковской агрофирме. Также известно, что он должен был сдать тест на наркотики, но результатов экспертизы пока нет.

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Напомним, жуткое ДТП случилось в Ривненской области вблизи города Сарны. Экс-прокурор областной прокуратуры Иван Скобуха спровоцировал аварию в результате которой погибла многодетная мать.

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