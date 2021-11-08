Мама боится приехать, а папа не вакцинированный: виновник ДТП в Харькове не может сдать анализ крови

У парня не могут взять забор крови / соцсети

У водителя Infiniti Николая Харьковского, который 26 октября совершил резонансное ДТП с летальным исходом в Харькове, до сих пор не могут взять образцы крови на наличие наркотиков, пишет APnews.

При этом, принудительный отбор крови ему назначили еще 5-го ноября, после отдельного иска от следователя.

Тем не менее, адвокат Харьковского Инна Данилова, утверждает, что Николай несовершеннолетний, а поэтому данный анализ можно делать только в присутствии родителей. Но проблема усугубляется тем, что у отца виновника ДТП нет доступа к следственному эксперименту, так как он не вакцинирован.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем – папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест", – отметила Данилова.

Читайте такжеДТП в Харькове: отец виновника сделал первое заявление о трагедииТакже адвокат добавила, что мать парня "боится приехать", потому что "запугана угрозами". Но какими именно - не уточняется.

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Напомним, ДТП произошло во вторник, 26 октября, около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. Автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости, врезался в машину марки Chevrolet Aveo - 16-летний подросток за рулем внедорожника пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

Прошлое скандального подростка

По информации СМИ, машину малолетнему виновнику ДТП подарили на днях родители. Судя по кадрам, которые публикуют в Сети, он уже неоднократно нарушат ПДД.

Местные Telegram-каналы пишут, что два года назад в 14 лет он устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете. Тогда в ходе конфликта он выстрелил в женщину, после чего направил оружие в сторону ее ребенка.

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