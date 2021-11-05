Смертельное ДТП в Харькове: у подростка принудительно возьмут анализ крови

У виновника ДТП принудительно возьмут анализ

У Николая Харьковского, который фигурирует в деле о ДТП в Харькове, принудительно соберут кровь. Образцы крови направят на ряд специальных экспертиз, сообщает в Facebook адвокат дочери погибшего мужчины в ДТП Маси Найем.

По словам Маси Найема, суд удовлетворил ходатайство о принудительном отобрании образцов крови у подозреваемого.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - заявил адвокат.

В то же время он добавил, что сроки обжалования меры пресечения для Николая Харьковского закончились уже 2 ноября.

"Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - добавил Наем.

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ДТП с Infiniti в Харькове

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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