16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове

Подросток уже дал показания в полиции / соцсети

В Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице, сообщили в полиции.

Судя по первым снимкам, которые попали в Сеть, у 16-летнего водителя автомобиля Infiniti ушиблена голова, но сам он в сознании, передвигается без посторонней помощи. Он был задержан полицией на месте аварии.

16-летний виновник ДТП / Харьков LIVE

Подросток уже не первый раз попадает в скандал

По информации СМИ, машину малолетнему виновнику ДТП подарили на днях родители. Судя по кадрам, которые публикуют в Сети, он уже неоднократно нарушат ПДД.

Местные Telegram-каналы пишут, что два года назад в возрасте 14 лет он устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете. Тогда в ходе конфликта он выстрелил в женщину, после чего направил оружие в строну ее ребенка.

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Подростка пытаются "отмазать"?

По информации Харьков LIVE, родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Также Telegram-канал "ХС.Харьков" утверждает, что подписчица прислала скрины якобы переписки с виновником ДТП, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было. В конце парень добавил, что лучше "иметь кучу денег и спокойно гулять".

Фото: t.me/h_saltovka

Ранее мы рассказывали, что в Бериславском районе Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. С 6 ребят, которые были в машине, на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".