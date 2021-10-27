УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове

27 октября 2021, 06:29

В результате происшествия водитель одного из авто скончался на месте.

Подросток уже дал показания в полиции / соцсети

В Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице, сообщили в полиции.

Судя по первым снимкам, которые попали в Сеть, у 16-летнего водителя автомобиля Infiniti ушиблена голова, но сам он в сознании, передвигается без посторонней помощи. Он был задержан полицией на месте аварии.

16-летний виновник ДТП / Харьков LIVE

Подросток уже не первый раз попадает в скандал

По информации СМИ, машину малолетнему виновнику ДТП подарили на днях родители. Судя по кадрам, которые публикуют в Сети, он уже неоднократно нарушат ПДД.

Местные Telegram-каналы пишут, что два года назад в возрасте 14 лет он устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете. Тогда в ходе конфликта он выстрелил в женщину, после чего направил оружие в строну ее ребенка.

Реклама

Подростка пытаются "отмазать"?

По информации Харьков LIVE, родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Также Telegram-канал "ХС.Харьков" утверждает, что подписчица прислала скрины якобы переписки с виновником ДТП, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было. В конце парень добавил, что лучше "иметь кучу денег и спокойно гулять".

Фото: t.me/h_saltovka

Ранее мы рассказывали, что в Бериславском районе Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. С 6 ребят, которые были в машине, на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП ДТП в Харькове подростки
Сейчас вы просматриваете новость «16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в УкраинеБез мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по ПутинуГазовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погиблиПод Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

Последние новости

06:29

16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове

06:25

Газовый удар России по Европе в ФРГ решили "не заметить": в Берлине сделали заявление об СП-2 Видео

06:16

Россия хочет дожать Европу своим газовым ломом мнение

06:02

Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые будут нас вдохновлять и исцелять Фото Видео

05:40

Невероятно вкусный сырный суп: пошаговый рецепт Видео

Реклама
05:20

Украинцев напугали морозами до -25º: когда ждать зверского холода Видео

04:40

Почему не получается похудеть, несмотря на все усилия: диетолог назвала причины

04:24

Магнитные бури в ноябре 2021: график опасных для сосудов дней Видео

03:51

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины Видео

03:18

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун Видео

02:45

Светлана Лобода в белоснежном свадебном платье заинтриговала фанатов

02:21

Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Видео

01:56

Эта крупа способна на многое: раскрыта новая уникальная польза гречки

01:50

Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

01:47

Украинцам пообещали резкое потепление: когда и где ждать новое "бабье лето" Видео

01:46

Самое страшное - впереди: экс-министр объяснил неизбежность тотального локдауна Видео

00:55

Страшное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварии Фото Видео

00:40

Хэллоуин 2021: обои на рабочий стол и страшные картинки к празднику

00:39

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в критическом состоянии

00:11

Гороскоп на 27 октября 2021 для всех знаков Зодиака: выигрыш в лотерею или любовь всей жизни Видео

Реклама
26 октября, вторник
23:49

Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом дома Видео

23:20

Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ Видео

23:18

Горе-мать, которая в прямом эфире Instagram избивала своего 4-летнего сына, объяснила поступок

22:40

Впервые в истории: Украина применила турецкий Bayraktar в бою и остановила обстрел Гранитного Видео

22:36

От авто ничего не осталось: в Харькове случилась страшная авария Фото Видео

22:23

В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество Видео

21:59

Эта беременность может стать рекордом: появились подробности о самой молодой будущей маме в Украине Видео

21:50

В Украину ворвется антициклон Rozamunde и принесет резкую смену погоды Видео

21:12

НАПК проверило декларацию Зеленского: что нашли "в кармане" главы государства Видео

21:12

Melovin жестко ответил на обвинения Гвоздевой на Танцах со звездами Видео

21:05

"Я - Михалок, имидж предполагает драку": лидер Ляписа Сергей Михалок высказался о конфликте в Полтаве Видео

21:03

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

20:46

Без прививки или теста не пустят: вслед за Запорожьем транспорт в Киеве и Днепре станет не для всех Видео

20:42

В Украине назвали неописуемые потери от газового контракта Венгрии с РФ Видео

20:27

Ляшко озвучил новый список профессий с обязательной прививкой и рассказал, почему в нем нет медиков Видео

20:05

Номенклатура, как в СССР: как Зеленский в Минобороны министра назначал мнение

20:00

700 долларов за инвалидность и 400 за "услуги": медики попались на циничной схеме на Хмельниччине

19:52

Разрушены стены и перекрытия: под Киевом взорвался детский сад

19:36

Из-за пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - ученые Видео

19:28

Кулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину

Реклама
18:56

У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии: кто ее заменит Видео

18:51

Надя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца

18:37

"Позиции остаются неизменными": штаб ООС отрицает взятие под контроль села на Донбассе Видео

18:19

В Украине могут ввести новые правила перевозки опасных грузов

18:02

Тарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские цены Видео

17:58

Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола

17:56

Зеленский в ролике назвал результаты "Большой стройки" на Закарпатье: 562 км дорог, 46 медучреждений Видео

17:52

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса Видео

17:50

"Снять штаны и 20 буков дать": мэр Ивано-Франковска уже взялся за вандалов

17:12

Умерла на глазах у медиков: в Одессе "скорая" часами искала место, куда пристроить больных с COVID Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять