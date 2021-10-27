Страшное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварии

В Харькове 26 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Из-за столкновения транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба харьковской полиции, на место прибыли три кареты скорой помощи, медики госпитализировали пострадавших.

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На обнародованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Infiniti и на огромной скорости на красный сигнал светофора несется в сторону аэропорта. В это время на свой зеленый сигнал светофора перекресток пересекают другие авто, в один из них – Chevrolet Aveo – влетает авто.

В результате удара обе машины пролетели несколько десятков метров, сбивая на своем пути дорожные знаки, пока не остановились на обочине.

Что известно о водители Infiniti

По предварительным данным Telegram-канала "Х***й Харьков", водитель Infiniti несовершеннолетний – 2005 года рождения. Авто ему недавно подарили родители.

Бригада спасателей применила специальные средства, чтобы достать тело погибшего водителя из автомобиля Chevrolet.

Кроме того, сильная ударная волна задела и автомобиль SKODA Kodiaq, который был припаркован на Одесской.

По словам заместителя начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергея Чижа скорость Infiniti превышала 100 км/ч.

Он отметил, что среди травмированных есть несовершеннолетние, но является ли водитель Infiniti несовершеннолетним, правоохранитель не подтвердил.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены к местной больницы", — сказал в комментарии Суспильному Чиж.

Что грозит виновнику ДТП

Учитывая предварительную информацию о количестве пострадавших и погибших, уголовное производство могут открыть по части 3 статьи 286 УКУ. Виновному грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Если же виновник аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то тогда скорее всего, уголовное производство может быть открыто по статье 286-1 УКУ. Лишение свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет, пишет Обозреватель.

Уточним, что в случае, если виновником ДТП является несовершеннолетний, то к ответственности, в том числе, могут привлечь его родителей (часть 2 статьи 137 УКУ). За это грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, на Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля Renault Logan.