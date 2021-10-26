От авто ничего не осталось: в Харькове случилась страшная масштабная авария

Авария в Харькове / соцсети

В Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда.

Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, водитель Infiniti мчался с бешеной скоростью по улице Гагарина на красный свет. На перекрестке ему не уступил дорогу Chevrolet Aveo.

Установленные поблизости камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.

На кадрах, которые опубликовали в Сети, видно, как Infiniti врезается в Шевроле.

После удара автомобили еще пролетели десяток метров, сбив на своем пути дорожные и рекламные знаки.

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Очевидцы пишут о трех пострадавших и одном погибшем — водителе Chevrolet. На месте инцидента прибыли как минимум три кареты "скорой".

"Автомобиль на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали", - сообщили в полиции Харькова.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, на Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля Renault Logan.