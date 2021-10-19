Недавно родила: ужасная авария на Волыни забрала жизнь матери троих детей

Погибшей было всего 28 лет / БУГ, полиция

На Волыни в жуткой аварии погибла молодая мама трех детей. Ее сбил Mercedes, который несся на большой скорости и вылетел на тротуар.

Водитель автомобиля тоже скончался. Как и у погибшей женщины, у мужчины тоже осталось трое детей. Один из сыновей во время ДТП находился на пассажирском кресле, пишет БУГ.

Без матери остались трое детей

Трагедия произошла 16 октября в городе Владимир-Волынский. 28-летняя Оксана Виданова шла по тротуару по улице Зимновской в магазин за памперсами для младшего сына, пишет "Обозреватель".

У погибшей осталось трое детей, два школьника Никита и Даня, и 10-месячный Артем. Знакомые рассказывают, что Оксана и ее муж Дмитрий очень любили друг друга.

Читайте такжеЛюди сгорели заживо в машине на Закарпатье: детали и кадры жуткого ДТП"Это очень дружная семья. И муж ее очень любил, и она его тоже. Оксана занималась детьми. Она недавно родила третьего сына и была в декретном отпуске. Нужно было заниматься и старшими сыновьями, они школьники. Отвести в школу, проверить уроки, накормить всех. Дел много. Теперь все они остались с отцом, есть еще бабушки и дедушки, будут помогать. Но заменить маму никто не сможет", – рассказала знакомая семьи.

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У погибшего водителя тоже остались дети

Также на месте погиб и 42-летний водитель автомобиля, житель Нововолынска Виталий Литвинюк. У него тоже осталось трое детей: 20-летняя дочь, двое сыновей – 13 и 6 лет.

По факту аварии в полиции Волынской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели нескольких человек. Если бы водитель выжил, ему грозило бы от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, на Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля Renault Logan.