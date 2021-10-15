Люди сгорели заживо в машине на Закарпатье: детали и кадры жуткого ДТП

Выжил только водитель ГАЗели / ГСЧС Украины в Закарпатской области

На Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека.

ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель, сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В результате столкновения легковушка загорелась, а живим с огненной ловушки удалось выбраться лишь водителю.

"Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля "Renault Logan", водителя эвакуатора в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Читайте такжеМолодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТПТем временем в полиции сообщают, что сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия, устанавливаются личности погибших.

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Фото с места ДТП / Полиция Закарпатской области

Ранее мы писали, что в Польше утром 14 октября случилась ужасная авария с участием украинцев. Автобус врезался в грузовик. В результате пострадали пятеро наших соотечественников.

Также сообщалось, что в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали.

Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка. Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.