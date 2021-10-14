Жуткое ДТП в Польше: пострадало много украинцев

Автобус столкнулся с грузовиком / nto.pl

В Польше утром 14 октября случилась ужасная авария с участием украинцев. Автобус врезался в грузовик. В результате пострадали пятеро наших соотечественников.

Как сообщает "NTO.pl", ДТП случилось на автостраде А4 в направлении Вроцлава. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем близ села Магнушовице (община Немодлин), который ехал по той же полосе.

Всего в автобусе были восемь человек. Причем, все украинцы.

Как рассказала пресс-офицер штаба муниципальной полиции в Ополе, пятеро пострадавших госпитализированы в больницу.

Напомним, ранее в Польском городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.

Также ранее в Снятине на Прикарпатье произошло ДТП с участием автомобиля патрульных. Под колеса попала женщина с полуторагодовалым ребенком. Пострадавших госпитализировали.