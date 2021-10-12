Пьяный украинец в Польше влетел в пешеходов на зебре: есть жертвы

Пьяный украинец насмерть сбил пешеходов в Польше / szamotuly.policja.gov.pl

Трагедия в Польше. Там в городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы, сообщает сайт местной полиции.

Отмечается, что авария произошла накануне, 11 октября. Правоохранители уже задержали молодого человека, который наехал на пожилых супругов. В результате ДТП скончался 74-летний мужчина. Его 72-летняя жена с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу.

В организме украинца было обнаружено 1,52 промилле алкоголя. Теперь ему грозит тюремное заключение. Дело расследуют местные прокуроры.

Напомним, в Снятине на Прикарпатье произошло ДТП с участием автомобиля патрульных. Под колеса попала женщина с полуторагодовалым ребенком. Пострадавших госпитализировали.

Также ранее в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали. Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка.