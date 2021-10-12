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Малыша отбросило на несколько метров: на Прикарпатье копы сбили на "зебре" женщину с ребенком

12 октября 2021, 10:55
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Женщина влетела в лобовое стекло патрульной машины. Ее госпитализировали с травмой головы, а малыш чудом отделался испугом.

Национальная полиция
На Прикарпатье произошло ДТП с патрульным авто / УНИАН

В Снятине на Прикарпатье произошло ДТП с участием автомобиля патрульных. Под колеса попала женщина с полуторагодовалым ребенком. Пострадавших госпитализировали.

Женщина с ребенком на руках вышла на пешеходный переход. По словам очевидцев, от удара малыша отбросило на несколько метров. А женщина влетела в лобовое стекло патрульной машины, передает ТСН.

Малыш чудом отделался испугом, а у женщины — травма головы.

В патрульной полиции области объяснили, что копы не видели женщину из-за грузовика. По факту аварии в полиции должны провести служебное расследование.

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Как сообщал Главред, 9 октября в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали.

Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка. Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.

Погибла в том числе и 35-летняя многодетная женщина. После смерти мужа она сама воспитывала пятерых детей, теперь они осиротели.

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