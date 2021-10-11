УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области

11 октября 2021, 09:27
Прослушать новость
Остановить

Показания водителей относительно обстоятельств аварии расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови. Результат теста показал, что оба были трезвыми.

ДТП
На Одесчине грузовик влетел в маршрутку с пассажирами / od.npu.gov.ua

Вечером в субботу, 9 октября, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали.

Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка. Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу, передает ТСН.

Пострадавших, среди которых и подросток, с многочисленными переломами и ранами госпитализировали.

На месте же погибли два человека. Они в момент удара именно садились в маршрутку. Среди них — 35-летняя многодетная женщина. После смерти мужа она сама воспитывала пятерых детей, теперь они осиротели.

Водитель грузовика, столкнулся с маршруткой, когда авто сделало остановку / od.npu.gov.ua

В полиции Одесской области уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель - 43-летний житель Нерубайского сельской общины - сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови. Результат теста показал, что оба были трезвыми.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р., и двое мужчин 1975 и 1994 г.р. Все они - жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35 лет, погибли.

Водитель фуры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Читайте такжеВ Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: есть погибшие и пострадавшие

Как сообщал Главред, во Львовской области пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла 10 октября на трассе Киев-Чоп поблизости села Кизлив. Столкнулись легковой автомобиль Пежо-5008 и рейсовый автобус Львов-Борткив.

В результате столкновения получили травмы водители обеих транспортных средств, а также две женщины и мужчина.

viber
ДТП Масштабное ДТП новости Украины новости Одессы ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость «Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Покровская родительская суббота 2021: что праздновать и какПокровская родительская суббота 2021: что праздновать и как Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семьюПриметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Подруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в РадеПодруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в Раде "Тяжело переживал разрыв": умерший нардеп Поляков жил со Скороход, но она его бросила - СМИ"Тяжело переживал разрыв": умерший нардеп Поляков жил со Скороход, но она его бросила - СМИ Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"

Последние новости

09:35

Устроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о Полякове

09:30

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Видео

09:27

Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области Видео

09:21

Прорыв в исследовании COVID-19: новый инструмент выявляет вакцинированных людей из группы риска Видео

08:48

Покушение на Шефира: в МВД рассказали о киллере и новых уликах Видео

Реклама
08:37

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

08:22

Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных Видео

08:01

Медведев "очнулся": написал пасквиль об Украине, Зеленском и бандеровцах Видео

07:55

"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей Видео

07:46

Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком мнение

07:34

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

07:22

Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали кадры из COVID-больницы Донецка Видео

07:10

Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления Видео

06:41

Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

06:34

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану мнение

05:59

В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Фото

05:28

Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий Видео

05:02

Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья Видео

04:22

Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Видео

03:50

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

Реклама
03:02

День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

02:16

Взлом Дії и защита от мошенников: в Минцифре рассказали о хакерском испытании приложения Видео

01:38

Притула рассказал о возможном пополнении в семье Видео

00:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

10 октября, воскресенье
23:56

В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД Видео

23:27

Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу Видео

23:03

Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

22:55

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили Видео

22:31

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Видео

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

19:59

В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает Видео

19:42

Шпионский скандал в Болгарии: задержали российского ученого с семьей

19:25

В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными Видео

19:17

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону мнение

19:05

Ученые создали уникальную таблетку, которая способна очищать воздух

Реклама
19:01

У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину Видео

18:28

Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

18:20

Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам Видео

18:17

"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат Видео

17:35

Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Видео

17:26

Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата Видео

16:43

"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Видео

16:28

Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа Видео

16:25

У России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу Видео

15:37

Собчак получила сотрясение мозга в смертельной аварии в Сочи Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять