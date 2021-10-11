Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области

На Одесчине грузовик влетел в маршрутку с пассажирами / od.npu.gov.ua

Вечером в субботу, 9 октября, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали.

Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка. Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу, передает ТСН.

Пострадавших, среди которых и подросток, с многочисленными переломами и ранами госпитализировали.

На месте же погибли два человека. Они в момент удара именно садились в маршрутку. Среди них — 35-летняя многодетная женщина. После смерти мужа она сама воспитывала пятерых детей, теперь они осиротели.

Водитель грузовика, столкнулся с маршруткой, когда авто сделало остановку / od.npu.gov.ua

В полиции Одесской области уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель - 43-летний житель Нерубайского сельской общины - сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови. Результат теста показал, что оба были трезвыми.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р., и двое мужчин 1975 и 1994 г.р. Все они - жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35 лет, погибли.

Водитель фуры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Как сообщал Главред, во Львовской области пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла 10 октября на трассе Киев-Чоп поблизости села Кизлив. Столкнулись легковой автомобиль Пежо-5008 и рейсовый автобус Львов-Борткив.

В результате столкновения получили травмы водители обеих транспортных средств, а также две женщины и мужчина.