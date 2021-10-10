Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

Во Львове произошло ДТП

Во Львовской области пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, авария произошла сегодня, 10 октября, около 14:45 на трассе Киев-Чоп поблизости села Кизлив (Золочивский район). Столкнулись легковой автомобиль Пежо-5008 и рейсовый автобус Львов-Борткив.

В результате столкновения получили травмы водители обеих транспортных средств, а также две женщины и мужчина. В каких транспортных средствах они находились – в сообщении не указывают.

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Движение на данном участке усложнено, полиция организовала реверсный проезд.

Ранее Главред писал о другом безумном смертельном ДТП в столице. Водитель Ford Fusion не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его пассажирка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".

Как позже стало известно, муж 21-летней пассажирки сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат – водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.