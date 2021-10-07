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Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

7 октября 2021, 20:32

В произошедшем пассажирка винит водителя.

Девушке всего 22 года / фото: Обозреватель

На Тернопольщине пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.

ДТП произошло 4 октября около 23:00 недалеко от села Озерная Тернопольской области - водитель Mercedec Benz Sprinter ехал по трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская и не придерживался безопасной дистанции, поэтому и врезался в фуру, сообщили в полиции Тернопольской области.

"Управлял автомобилем одной рукой"

Одна из пассажирок рассказала, что водитель изначально вел себя не совсем адекватно – превышал скорость, отвлекался от дороги и шел на обгон.

"Шофер всю дорогу нервозно нарушал правила дорожного движения, превышал скорость движения, разговаривал по телефону, одной рукой управляя автомобилем", – написала в Facebook Ольга Дорош из Тернополя.

Молодая девушка осталась без руки

Больше всех в аварии пострадала 22-летняя девушка. По информации "Обозревателя" ее зовут Анна - она сидела недалеко от водителя, как раз в стороне, куда пришелся сильный удар. В результате столкновения девушке оторвало руку.

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Анна родом из города Суховля на Львовщине, но училась в Виннице на медика. У нее есть две сестры – старшая и младшая. Мама девушки, Ольга, работает учительницей. В Facebook она написала: "Эта проклятая авария изменила жизнь нашей семьи".

Читайте такжеТела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцыРанее мы сообщали, что во Львовской области произошла трагедия – мужчина насмерть сбил своего двухлетнего ребенка. Девочка попала под колеса автомобиля Опель, когда ее отец задним ходом выезжал из двора. Ребенок умер еще до приезда медиков.

Отца девочки задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП новости Тернополя
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