Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

Девушке всего 22 года / фото: Обозреватель

На Тернопольщине пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.

ДТП произошло 4 октября около 23:00 недалеко от села Озерная Тернопольской области - водитель Mercedec Benz Sprinter ехал по трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская и не придерживался безопасной дистанции, поэтому и врезался в фуру, сообщили в полиции Тернопольской области.

"Управлял автомобилем одной рукой"

Одна из пассажирок рассказала, что водитель изначально вел себя не совсем адекватно – превышал скорость, отвлекался от дороги и шел на обгон.

"Шофер всю дорогу нервозно нарушал правила дорожного движения, превышал скорость движения, разговаривал по телефону, одной рукой управляя автомобилем", – написала в Facebook Ольга Дорош из Тернополя.

Молодая девушка осталась без руки

Больше всех в аварии пострадала 22-летняя девушка. По информации "Обозревателя" ее зовут Анна - она сидела недалеко от водителя, как раз в стороне, куда пришелся сильный удар. В результате столкновения девушке оторвало руку.

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Анна родом из города Суховля на Львовщине, но училась в Виннице на медика. У нее есть две сестры – старшая и младшая. Мама девушки, Ольга, работает учительницей. В Facebook она написала: "Эта проклятая авария изменила жизнь нашей семьи".

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Отца девочки задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.