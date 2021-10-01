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Даже не остановился: на Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину и уехал

1 октября 2021, 10:05
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Впрочем, нарушителя довольно быстро разыскали. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя.

Мужчина насмерть сбил велосипедистку / ГУ Национальной Львовской полиции

Вблизи г. Жовква Львовской области в четверг, 30 сентября, произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю женщину и, не останавливаясь, поехал дальше. Его через час разыскали правоохранители.

Трагичный инцидент произошел на трассе Львов – Рава-Русская. Там водитель легкового автомобиля сбил 48-летнюю велосипедистку и поехал с места аварии. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в Нацполиции Львовской области.

В течение часа, в селе Сопошин, полиция обнаружила автомобиль, который был похож на тот, который совершил смертельное ДТП. Следствие установило, что за его рулем был 44-летний житель Львовского района. Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Проверка на алкоголь показала результат 3,08 промилле, что более чем в 15 раз превышает допустимую норму.

"Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъят", – сообщили в полиции.

  • Смотрите фото с места происшествия
    Смотрите фото с места происшествия Фото полиции и патрульной полиции Львовщины
  • Смотрите фото с места происшествия
    Смотрите фото с места происшествия Фото полиции и патрульной полиции Львовщины
  • Смотрите фото с места происшествия
    Смотрите фото с места происшествия Фото полиции и патрульной полиции Львовщины
  • Смотрите фото с места происшествия
    Смотрите фото с места происшествия Фото полиции и патрульной полиции Львовщины

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Смертельное ДТП на Львовщине: отец переехал дочь

Вечером в пятницу, 10 сентября, во Львовской области произошла трагедия – мужчина насмерть сбил своего двухлетнего ребенка. Девочка попала под колеса автомобиля Опель, когда ее отец задним ходом выезжал из двора. Ребенок умер еще до приезда медиков.

Отца девочки задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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