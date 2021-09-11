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На Львовщине отец насмерть сбил на авто свою двухлетнюю дочь

11 сентября 2021, 11:41
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Девочка попала под колеса автомобиля Опель, когда ее отец задним ходом выезжал из двора. Ребенок умер еще до приезда медиков.

Водителю, который сбил ребенка, 31 год. Его задержала полиция/ Фото lv.npu.gov.ua

Вечером в пятницу, 10 сентября, во Львовской области произошла трагедия - мужчина насмерть сбил своего двухлетнего ребенка.

Около 21:00 в селе Дебри Яворивского района местный житель задним ходом выезжал на микроавтобусе Opel Movanoа из своего двора. Мужчина переехал собственную дочь. Девочка умерла еще до приезда медиков, передает пресс-служба полиции Львощины.

Водителю, который сбил ребенка, 31 год.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Как сообщал Главред, в городе Килия на Одесчине 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

В Житомире 3-летний ребенок попал под колеса авто, которое сдавало назад на автостоянке. С различными травмами девочку госпитализировали в медучреждение. ДТП произошло 9 сентября на автостоянке торгово-развлекательного комплекса.

viber
ДТП полиция Львовская область
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