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3-летняя девочка оказалась под колесами авто в Житомире: ребенка срочно госпитализировали

10 сентября 2021, 13:30
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Водитель сдавал назад и не заметил ребенка. Пострадавшую уже доставили в местную больницу.

За рулем авто был 19-летний парень / коллаж Главред

В Житомире 3-летний ребенок попал под колеса авто, которое сдавало назад на автостоянке. С различными травмами девочку госпитализировали в медучреждение.

ДТП произошло вчера, 9 сентября на автостоянке торгово-развлекательного комплекса, сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Opel сдавал назад при выезде с парковки, и наехал на ребенка, который находился позади автомобиля.

Читайте такжеОтец остановился одеть дочери курточку и погиб, девочка в коме: на Львовщине произошло ужасное ДТП"В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу", — рассказали в полиции.

По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее мы писали, что на Одесчине 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

Также мы сообщали, что в Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен 28-летнюю Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию. Тогда в результате ДТП погибла мать троих детей Мария Хивренко.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП новости Житомира
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