3-летняя девочка оказалась под колесами авто в Житомире: ребенка срочно госпитализировали

За рулем авто был 19-летний парень / коллаж Главред

В Житомире 3-летний ребенок попал под колеса авто, которое сдавало назад на автостоянке. С различными травмами девочку госпитализировали в медучреждение.

ДТП произошло вчера, 9 сентября на автостоянке торгово-развлекательного комплекса, сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Opel сдавал назад при выезде с парковки, и наехал на ребенка, который находился позади автомобиля.

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По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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