Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО

Подозреваемая вышла из СИЗО под залог / коллаж Главред

В Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен 28-летнюю Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию . Тогда в результате ДТП погибла мать троих детей Мария Хивренко.

Супруг погибшей до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что случилось с их мамой, пишет " Обозреватель ".

"Я не знаю, как им об этом сказать", — поделился убитый горем мужчина.

Сейчас Александр занимается оформлением документов на опеку над детьми. Что касается финансовой стороны, то, как говорят знакомые, семье приходится очень туго.

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Сейчас он оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома.

"Я детей ни в коем случае не брошу", – заявил отец.

Напомним, авария в Светловодске произошла около 4 утра. Автомобиль летел с бешеной скоростью , говорят свидетели аварии, и перед столкновением даже не сбавил ход.

При избрании меры пресечения, виновница ДТП заявила, что ехала со скоростью в 60 километров в час. А на тротуар вылетела, потому что в автомобиле лопнуло колесо. По еще одной версии, она пыталась объехать ежика, который перебегал дорогу.