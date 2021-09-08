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Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО

8 сентября 2021, 11:29
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Управляться с детьми мужчине помогает его пожилая мама.

Подозреваемая вышла из СИЗО под залог / коллаж Главред

В Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен 28-летнюю Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию. Тогда в результате ДТП погибла мать троих детей Мария Хивренко.

Супруг погибшей до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что случилось с их мамой, пишет "Обозреватель".

"Я не знаю, как им об этом сказать", — поделился убитый горем мужчина.

Сейчас Александр занимается оформлением документов на опеку над детьми. Что касается финансовой стороны, то, как говорят знакомые, семье приходится очень туго.

Читайте также"Подвозил односельчанку": под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщинаСамый младший из детей сейчас находится на искусственном вскармливании - мальчику всего месяц. Управляться с остальными детьми мужчине помогает его пожилая мама.

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Сейчас он оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома.

"Я детей ни в коем случае не брошу", – заявил отец.

Напомним, авария в Светловодске произошла около 4 утра.Автомобиль летел с бешеной скоростью, говорят свидетели аварии, и перед столкновением даже не сбавил ход.

При избрании меры пресечения, виновница ДТП заявила, что ехала со скоростью в 60 километров в час. А на тротуар вылетела, потому что в автомобиле лопнуло колесо. По еще одной версии, она пыталась объехать ежика, который перебегал дорогу.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП новости Кропивницкого
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