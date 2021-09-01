"Вышла купить смесь": в Кировоградской области авто на скорости раздавило маму троих детей

Страшная авария в Светловодске / скриншот

В Кировоградской области, в городе Светловодск, рано утром водитель легковушки выехал на тротуар и сбила 27-летнюю мать троих детей.

Как сообщает ТСН, неуправляемое авто не остановила даже стена торгового комплекса, в котором легковушка едва не пробила дыру.

Обломки легковушки и куски здания оказались разбросаны вокруг торгового центра.

Все произошло около 4 утра. Автомобиль Мазда летела с бешеной скоростью, говорят свидетели аварии. и перед столкновением даже не тормозила.

"Машина набирала разгон такой, было утро тихо и пошла как на форсаж. А потом такой удар и все затихло ...", — говорит свидетель.

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Машина влетела в молодую женщину, стоявшую возле терминала на стене торгового центра. Мать троих детей, младшему из которых всего месяц, вышла из дома рано утром, чтобы купить детское питание. В больницу пострадавшую привезли уже в агонии.

"В крайне тяжелом состоянии с травмой, которая не совместима с жизнью привезли в реанимационное отделение, но несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь ее не удалось", — рассказывает главный врач учреждения.

В "Мазде" было пять человек. Двум из них — водителю и пассажиру — понадобилась медицинская помощь. Однако их травмы жизни не угрожают, говорят медики. Адвокат женщины-водителя от комментариев отказался.

Правоохраните заявили, что более подробно об обстоятельствах и причинах аварии смогут говорить после проведения экспертиз.

"Кровь и моча взятые на анализ, будет проведен ряд экспертиз и будет установлено, находилась ли водитель за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — отметили в полиции.

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Автомобиль сейчас готовятся доставить в областной центр для проведения экспертизы был ли он исправен. Водителю завтра будут выбирать меру пресечения. Правоохранители просят для нее два месяца содержания под стражей.

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь уже был курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

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